برخی خانواده‌ها تلاش می‌کنند با دوستان و هموطنان خود دیدار کنند و هرچند ساده، اما با صمیمیت این مناسبت را تجلیل کنند. این تجربه، در بسیاری از موارد، با حفظ آداب و رسوم سنتی، همراه با غذاهای محلی، تبریک‌های تیلفونی و دید و بازدیدهای کوتاه است.

آرزو صافی، وکیل بخش مهاجرت و مسئول یک دفتر حقوقی در سیدنی استرالیا، می‌گوید که او و خانواده‌اش هر سال عید را با هم تجلیل می‌کنند.

او می‌افزاید که بسیاری از کسانی که به طور مستقل کار می‌کنند یا می‌توانند در این روز از کار رخصت بگیرند، در مسجد شهر نماز عید را برگزار می‌کنند: «خودم روز اول عید با فامیل می‌باشم عید مبارکی کرده آن را تجلیل می‌کنیم و شب آن بیرون می‌رویم، امسال در شهر سیدنی برگزاری برنامه عید را خود دولت به عهده دارد افغان‌ها و سایر مسلمانان که عید را تجلیل می‌کنند همه همانجا می باشند. مثل یک جشن برگزار می‌شود غذا و موسیقی و سرگرمی‌ها است.»

در تاجیکستان نیز فیصل افضلی، مهاجر افغان، می‌گوید که با نبود خانواده، دیدار با همسایگان و دوستان نزدیک فرصت جشن گرفتن عید را فراهم می‌کند و آن‌ها این مناسبت را با هم تجلیل می‌کنند.

«ما عید را تجلیل می‌کنیم، زیرا رسم و رواج ما است،اقارب ما اینجا نیست،اما با همسایه های می بینیم،بیرون به چکر می رویم،مقصد عید را تجلیل می کنم و خوشی و خوشحالی این هم است که روزه تمام می شود، خوبست در تاجیکستان کشوری که هستیم خوش می گذرد.»

با این حال، بسیاری از افغان‌هایی که تازه مهاجرت کرده‌اند، با محدودیت‌های کاری و زندگی در کشور میزبان مواجه هستند و نمی‌توانند مانند گذشته عید را جشن بگیرند.

هارون بصیر، خبرنگار افغان در فرانسه، به رادیو آزادی گفت: «شخصا خودم چهار عید است که در اروپا زندگی می‌کنم بسیار مشکل است که عید را به وجه احسن آن تجلیل کنم. روزهای که عید بوده متاسفانه من در درس یا کار بوده‌ام. فقط توانسته‌ام در نماز عید شرکت کنم و کسانی که بخاطر نماز عید می‌آیند در همانجا با آنان دید و باز دید کنیم و هر کس برود طرف کار. آنطوری که در افغانستان تجلیل می‌کردیم نمی‌شود در اینجا تجلیل کنیم.»

این روایت‌ها نشان می‌دهند که زندگی مهاجرتی نه تنها بر سبک زندگی و روزمرگی‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه بر نحوه تجلیل مناسبت‌های فرهنگی و دینی اثرگذار است، برای شماری از افغان ها تجلیل از عید هنوز فرصتی برای حفظ هویت و ارزش هااست، حتی اگر نحوه برگزاری آن با گذشته متفاوت باشد.

برخی از آگاهان امور فرهنگی پیش از این به رادیو آزادی گفته اند که چنین رویکردهایی، هرچند ساده، برای افغان‌ های مهاجر اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا ضمن تقویت حس تعلق به فرهنگ و جامعه، نوعی آرامش روحی و ارتباط با خانواده و هموطنان را نیز فراهم می‌کند.