عفو بین الملل: پاکستان در مورد حمله به مرکز ترک اعتیاد در کابل تحقیق کند

بخش آسیای جنوبی این سازمان روز پنجشنبه (۲۸حوت) در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت:
«مقامات پاکستان اکنون باید توضیح دهند که بر اساس چه اطلاعاتی عمل کردهاند و چه اقداماتی را برای تأیید آن روی دست گرفته اند.»
در ادامه آمده است: «آنها باید در مورد چگونگی این حمله و تلفات غیرنظامیان تحقیقات مستقل، بیطرفانه و به موقع را انجام دهند و یافتههای آن را با مردم شریک سازند تا از پاسخگویی اطمینان حاصل شود.»
حکومت طالبان مدعی است که در حملۀ هوایی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد در کابل بیش از ۴۰۰ تن کشته و اضافه از ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد از جان باختن ۱۴۳ تن گزارش داده.
پاکستان با رد تلفات غیرنظامیان در این حمله میگوید که انبار اسلحۀ طالبان را هدف قرار داده است.
ایزابل لاسی ، معاون مدیر منطقه ای سازمان عفو بین الملل گفته است: «درحالی که آمار کامل تلفات این حمله هنوز به طور مستقل تایید نشده است، اما واضح است که تعداد قابل توجهی از غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند که تعداد آنها حداقل به صدها نفر می رسد.»
او افزوده که یک بخش بزرگی از کمپ فینکس، یک پایگاه پیشین ناتو از سال ۲۰۱۶ به عنوان مرکز ترک اعتیاد فعالیت داشته است.
این مقام سازمان عفو بین الملل تأکید کرده که اردوی پاکستان باید پیش از اجرای این حمله، تمامی اقدامات احتیاطی لازم را برای حفاظت از غیرنظامیان انجام میداد.
در بیانیۀ این نهاد آمده است: «حتی اگر در بخشی از کمپ ، انبار اسلحه موجود بود ،تصمیم در بارۀ اجرای حمله باید با توجه به آسیبهای احتمالی که ممکن است به غیرنظامیان وارد شود، گرفته میشد.»
در ادامه گفته شده است: « میزان تلفات و تخریب، پرسشهای جدی را مطرح میکند که آیا اردوی پاکستان تمام اقدامات لازم را برای جمعآوری اطلاعات و به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان به درستی ارزیابی کرده و روی دست گرفته بود یا خیر؟»
در بیانیه از همه طرفها خواسته شده است که قوانین بینالمللی بشردوستانه را به شدت رعایت کنند و برای حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی از جمله شفاخانهها و دیگر مراکز صحی تدابیر فوری را روی دست گیرند.
پیش از این، دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار بررسی مستقل و شفاف در مورد حمله به مرکز ترک اعتیاد در کابل شده بود.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل ضمن محکوم کردن این حمله، خواستار تحقیق مستقل و بیطرفانه در مورد این رویداد نیز شده و گفته است که بر اساس قوانین بینالمللی بشردوستانه، شفاخانهها به شمول بیماران، پرسونل طبی و مراکز صحی باید در هر زمان مورد احترام و محافظت قرار گیرند.
گوترش از اطراف درگیر خواسته است تا اختلافات خود را به صورت مسالمتآمیز و از طریق گفتوگو حل کنند.
پاکستان و حکومت طالبان چهارشنبه شب (۲۷حوت)اعلام کردند که به مناسبت عید فطر، به درخواست عربستان سعودی، قطر و ترکیه بهطور موقت درگیری باهمدیگر را متوقف میکنند.
برخی از قدرت های منطقهای از این اعلام استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده اند که وقفه در درگیری ها به یک آتشبس دایمی تبدیل شود.