سال تعلیمی جدید ۱۴۰۵ در افغانستان، یک دختر محروم از آموزش: آرزوهایم ناتمام ماند

او به رادیو آزادی گفت: «من سال گذشته صنف ششم را به پایان رساندم و میخواستم امسال به صنف هفتم بروم، اما متأسفانه طالبان دروازههای مکتب را بهروی ما بستهاند و من نمیتوانم به درسم ادامه بدهم. آرزوهایم ناتمام ماند و بسیار دلشکسته هستم.»
آرزوهایم ناتمام ماند و بسیار دلشکسته هستم.
او میگوید که نه تنها خودش، بلکه مادر و تمام اعضای خانوادهاش نیز در مورد آینده نامعلوم او نگران و غمگین اند.
صفا میگوید در خانه به اندازه کافی به اینترنت دسترسی ندارد و خانوادهاش نیز بهدلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند امکانات لازم برای ادامه آموزش در خانه را برایش فراهم کند، امکاناتی که به گفته او در مکتب در دسترس بود.
او درباره آرزوهایش گفت: «میخواستم در آینده قاضی شوم تا از حقوق مردم مظلوم دفاع کنم و حق را به صاحب حق برسانم و قانون را بر همه تطبیق کنم، اما آرزوهایم ناتمام ماند و به همین دلیل بسیار غمگین هستم.»
صفا از حکومت طالبان میخواهد که هرچه زودتر دروازههای آموزش را بهروی آنان باز کند.
اما این تنها صفا نیست، بلکه در مناطق و ولایتهای مختلف افغانستان هزاران دختر دیگر نیز پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در سال ۱۴۰۰ از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده و همچنان از رفتن به پوهنتون ها و انستیتوتهای طبی منع شده اند.
تلاش کردیم دیدگاه وزارت معارف حکومت طالبان را در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم داشته باشیم، اما منصور احمد حمزه، سخنگوی این وزارت، به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در این مورد منتظر فرمان رهبرشان هستند.
تعدادی از مدیران مکاتب به رادیو آزادی گفته اند که قرار است سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان در ششم ماه حمل ۱۴۰۵ آغاز شود.
از سوی هم ریچارد بنیت،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به مناسبت نوروز گفته افغانستان تنها کشوری است که با آغاز سال نو، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند.
او ناوقت روز یکشنبه ۲ حمل در صفحه ایکس خود در بیانیهای نوشته است: «در افغانستان زنان نیز نمیتوانند به پوهنتون بروند. این قابل قبول نیست و باید تغییر کند.»
پیش از این، سازمان ملل متحد و شماری از نهادها و کشورها نگرانی خود را نسبت به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز کرده و خواهان لغو این ممنوعیت شدهاند، اما حکومت طالبان این درخواستها را نپذیرفته، تاکید کرده که حقوق زنان و دختران در چهار چوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را «مسئله داخلی» کشور عنوان کردهاست.
پیش از این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) در یک گزارش مشترک در ۸ اکتوبر ۲۰۲۵ هشدار دادند که ممنوعیت آموزش متوسطه برای دختران از سوی طالبان، بیش از ۲.۲ میلیون دختر را از رفتن به مکتب محروم کرده است.
با آنکه مشخص نیست چه تعداد دختران در سال تعلیمی ۱۴۰۴ صنف ششم مکتب را در افغانستان به پایان رسانیده و به این رقم افزوده شده اند،اما این سازمانها گفته اند که اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ حدود چهار میلیون دختر دیگر نیز از آموزش محروم خواهند شد که میتواند تا سال ۲۰۶۶ برای افغانستان حدود ۹.۶ میلیارد دالر خساره اقتصادی به همراه داشته باشد.