آتش بس موقت میان حکومت طالبان و پاکستان امشب پایان خواهد یافت

در ولایت کنر که به اساس گزارشها در روزهای عید نیز آرام نبود، برخی باشندگان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این درگیریها تلفات گستردهای بر غیرنظامیان وارد کرده و ادامه آن آنان را بیشتر متضرر خواهد ساخت.
ستارخان، یکی از باشندگان ولسوالی ناری این ولایت، روز دوشنبه ۳ حمل به رادیو آزادی گفت: «با آنکه روزهای عید را هم بدون جنگ سپری نکردیم و هر لحظه در ناری و برخی ولسوالیهای دیگر حملات توپخانهای صورت میگرفت، اما در مجموع شدت جنگ زیاد نبود، حالا که آتشبس پایان مییابد، مردم دوباره در هراساند، زیرا در جنگ بیشترین آسیب را مردم ملکی میبینند؛ مردم بیجا شدهاند، شهید دادهاند و اگر درگیریها ادامه پیدا کند، معلوم نیست از چند خانواده دیگر قربانی گرفته خواهد شد.»
حاجی بادشاه، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی مرور این ولایت، از جامعه جهانی خواست که درباره کشتهشدن افراد ملکی در روزهای آتشبس پاکستان را پاسخگو قرار دهد.
او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت: «ما از جامعه جهانی میخواهیم که باید از پاکستان بپرسد؛ آنان آتشبس کرده بودند، پس چرا باز هم زنان و کودکان ما را کشتند؟»
برخی باشندگان ولایت ننگرهار نیز خواهان آتشبس دایمی هستند.
عبدالمجید، یکی از باشندگان ولسوالی مهمنددره این ولایت، به رادیو آزادی گفت: «ما از اردوی پاکستان میخواهیم که این آتشبس را تمدید کند و دیگر تلفات ملکی را متوقف سازد، و اگر آتشبس نقض شود، ما از خاک خود دفاع خواهیم کرد.»
این در حالی است که آتشبس میان دو طرف که در ۱۸ مارچ برقرار شده بود، دوشنبه شب ساعت دوازده پایان مییابد.
در ۱۸ مارچ، وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرده بود که به درخواست برخی کشورها و به مناسبت عید، حملات خود را در افغانستان تا شب ۲۳/۲۴ مارچ ساعت دوازده متوقف میسازد.
حکومت طالبان نیز اظهارات مشابه کرد، اما تاریخ دقیق پایان آتشبس را مشخص نکرده بود.
با آنکه حکومت طالبان بهگونه رسمی پاکستان را به نقض آتشبس در روزهای عید متهم کرده، پاکستان این گزارشها را رد کرده است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود (توییتر سابق) در بیانیهای ادعا کرده که روز یکشنبه ۲ حمل نیز نیروهای پاکستانی در ولسوالی ناری کنر بر افراد ملکی حمله راکتی انجام دادهاند که در نتیجه آن یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.
پیش از این، در ۱۹ مارچ، در نخستین روز عید، نیز گزارش شده بود که در تیراندازی نیروهای پاکستان در نزدیکی بریکوت در اطراف ناری کنر، یک داکتر زن و پسر چهار سالهاش کشته شدهاند.
در همین حال، گروه بینالمللی بحران هشدار داده که افزایش درگیریها میان افغانستان تحت کنترول طالبان و پاکستان میتواند خطر تشدید درازمدت و خطرناک تنشها میان دو طرف را افزایش دهد.
این گروه در گزارش تازه خود که در ۲۲ مارچ در صفحه ایکس آن منتشر شده، گفته که در نتیجه این درگیریها بیش از صد هزار نفر در امتداد خط بیجا شدهاند و هر دو کشور با مشکلات روبه افزایش اقتصادی و امنیتی مواجهاند.
گروه بینالمللی بحران باور دارد که اگر درگیریها ادامه یابد، نهتنها تلفات غیرنظامیان بیشتر خواهد شد، بلکه ثبات منطقه نیز با تهدید جدی روبهرو میشود.
با آنکه پاکستان تاکنون در مورد تمدید آتشبس چیزی نگفته، اما شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، روز دوشنبه ۲۳ مارچ به مناسبت روز ملی آن کشور در پیامی گفت که عملیات نظامی در داخل افغانستان «نشانه عزم ملی آنان در برابر تروریزم است و هرگز اجازه نخواهند داد که به صلح و امنیت کشور شان آسیب برسد.»
همچنان اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان، نیز در بیانیهای که همزمان در صفحه ایکس خود منتشر کرده، ادعا کرده که کشورش «قاطعانه» متعهد به از بین بردن پدیده تروریزم است و حملات در داخل خاک افغانستان نیز بخشی از همین تعهد به شمار میرود.
او گفته که تحریک طالبان پاکستان و گروههای جداییطلب بلوچ از جمله تهدیدها برای پاکستان هستند.
پاکستان ادعا میکند که این گروهها در افغانستان پناهگاههای امن دارند، اما حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد کرده و اطمینان داده که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد.