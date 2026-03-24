کریاتشمونا که تنها ۲ کیلومتر از سرحد با لبنان فاصله دارد، مستقیم در خط آتش حزبالله قرار دارد، گروهی مورد حمایت ایران در لبنان که از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی قلمداد شده،اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
از زمانی که سه هفته پیش، پس از حملات هوایی اسرائیل بر ایران در ۲۸ فبروری، حزبالله حملات خود را آغاز کرد، حملهٔ ۲۳ مارچ نخستین حملهٔ این گروه بر شهر کریاتشمونا نبوده است.
براساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، با وجود مبارزهٔ شدید نظامی اسرائیل، حزبالله نه تنها مقاومت نشان داده، بلکه حتی حملات خود را افزایش داده است.
موسسۀ تحقیقاتی اسرائیلی «الما» در گزارش روزانهٔ جنگی خود در ۲۳ مارچ نوشته«از زمانی که حزبالله در ۲ مارچ وارد جنگ شد، افزایش پیوسته در دامنهٔ حملات، با تغییر به سطوح بالاتر و ثابتتر فعالیت ها در روزهای اخیر، وجود داشته است.»
چه چیزی در عقب مقاومت حزبالله قرار دارد؟
حزبالله در حالی وارد نبرد کنونی شد که پس از جنگ ۲۰۲۳–۲۰۲۴ میلادی با اسرائیل بهشدت ضعیف شده بود.
اما تحلیلگران میگویند که ایران توانسته است بخشی از توانایی های آن را بازسازی کند و تغییرات تشکیلاتی که خودمختاری بیشتری به واحدها میدهد، کمک کرده تا حزبالله با تلفات پیدرپی رهبرانش بهتر کنار بیاید.
گای اتسهاکی، رئیس سابق ادارۀ ضدتروریزم در استخبارات نظامی اسرائیل، در یک مقالهٔ در ۱۵ مارچ نوشته که «رهبری حزبالله ماهها بطوری آرامانه و با استفاده از بودجهٔ ماهانهٔ حدود ۵۰ میلیون دالر از طریق کمک مالی ایران و تولید داخلی مصروف تجدید تسلیحات و پر کردن دوبارهٔ ذخایر راکتها و طیارات بیپیلوت بود.»
اما اتسهاکی افزوده که درگیری کنونی« حزبالله را حتی اگر نیروی مرکزی آن همچنان قابلتوجه باشد، به یک شورش سرکوب شده نزدیک ساخته، تا به یک "اردوی مقاومت شکستناخورده".»
هایكو ویمِن، تحلیلگر مستقر در بیروت و رئیس پروژهٔ عراق، سوریه و لبنان در گروه بینالمللی بحران، به رادیو آزادی گفت که سازماندهی مجدد حزبالله «تا حدودی همان چیزی است که آنها پس از سال ۲۰۲۴ میلادی تلاش میکنند، تا بازگشت به ریشههای مقاومت را به جهان خارج نشان دهند.»
ویمِن می افزاید«شما تنها برای دشمن واضح میسازید که اشغال و جنگ تهاجمی بسیار، بسیار پرهزینه خواهد بود و هیچ نتیجهای نخواهد داد. بنابراین، با این کار شما دوباره به مدل اصلی جنگ چریکی برمیگردید؛ مدلی که اکنون هم میبینید که همچنان در آن مهارت دارند.»
آخرین حمله بر شهر کریاتشمونا در حقیقت، تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که چهار تن در نتیجهٔ اصابت راکت حزبالله بر یک اپارتمان زخمی شدند. این گروه میگوید که توانسته این شهر با ۲۵ هزار باشندۀ آن را هفت بار هدف قرار دهد.
موسسۀ تحقیقاتی اسرائیلی «الما» گفته که «حزبالله در پی یک "تصویر پیروزی" است که از دید آنها با واداشتن ساکنان اسرائیلی نزدیک سرحد به ترک خانههایشان بهدست میآید.».
این نهاد همچنین اشاره کرده که این حزبالله هنوز از توانایی حمله بر عساکر اسرائیلی در لبنان برخوردار است.
همۀ اینها در حالی رخ میدهد که بهگفتهٔ یال زمیر، لوی درستیز اردوی اسرائیل، در جریان سه هفته عملیات اردوی این کشور «دو هزار هدف، دهها ذخیرۀ سلاح"، و به گفتۀ او "صدها تروریست» را هدف قرار داده است.
بهگفتهٔ مقامهای لبنانی، در حملات عمدتاً هوایی، اما توام با برخی عملیات زمینی اسرائیل، بیش از هزار تن کشته و حدود یک میلیون تن، بیجا شده اند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
پاسخ نظامی اسرائیل همچنین شامل حملۀ ۸ مارچ بر یک هوتل چهارستاره در مرکز بیروت بود که به گفتۀ اسرائیل، در نتیجۀ آن پنج قوماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشتع شدند.
اردوی اسرائیل گفته این قوماندان ها در کمک مالی و استخباراتی به حزبالله نقش داشتند و برجسته ساخت که ایران نه تنها سرمایهگذاری میکند، بلکه نفوذ مستقیم نیز بر این گروه دارد.
پس از آن گزارش شد که روسیه بیش از ۱۰۰ ایرانی احتمالاً دیپلوماتها و کارمندان سفارت آن را با یک پرواز ویژه از لبنان خارج کرد.
هایكو ویمِن، تحلیلگر مستقر در بیروت، می گوید که احتمال دارد برخی از این افراد نیز اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده باشند که از حملات آیندهٔ اسرائیل فرار کردند. اما روشن نیست که آیا دیگران تا هنوز در لبنان ماندهاند، یا اکنون از راه دور کار میکنند.
نواف سلام، صدراعظم لبنان، در یک مصاحبهٔ تلویزیونی در ۲۲ مارچ گفت که سپاه پاسداران انقلاب هنوز هم قوماندانی مستقیم حزبالله را بهعهده دارد.
به گفتۀ سلام، سپاه پاسداران بعد از آنکه اعضایش با «پاسپورتهای جعلی» به این کشور داخل شدند «عملیات نظامی در لبنان را مدیریت میکند».
حکومت نواف سلام، زیر فشار اسرائیل قرار دارد تا علیه حزبالله اقدام کند، اما توانایی نظامی لبنان محدود است و هر اقدامی میتواند خطر شعلهور شدن تنشهای داخلی را به همراه داشته باشد.
هایكو ویمِن می گوید که ارزیابی میزان کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر حزبالله دشوار است، اما نفوذ آن بدون شک پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر سابق حزبالله، در ۲۰۲۴ میلادی توسط حملهٔ هوایی اسرائیل، افزایش یافته است.
ویمِن می افزاید«فکر میکنم این کاملاً ثابت شده و قابلباور است كه او (حسن نصرالله) و آیت الله علی خامنهای در یک سطح باهم گفتگو میکردند.» علی خامنهای، رهبر سابق ایران، در حملهٔ هوایی اسرائیل در ۲۸ فبروری کشته شد.
به گفتۀ هایكو ویمِن «واضح است و انتظار چیزی دیگر غیرمنطقی خواهد بود که پس از کشته شدن حسن نصرالله و سایر رهبران ارشد حزبالله، این تعادل اکنون بهطور قابلتوجهی بهسوی سپاه پاسداران تغییر کرده است،.»