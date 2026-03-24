آنان به رادیو آزادی گفتند که روز سهشنبه، ۴ حمل، چند راکت به مناطق شان اصابت کرده و باعث وحشت مردم شده است.
ده تا دوازده راکت به اسعدآباد اصابت کرده است.
یک ساکن اسعدآباد که نخواست نامش فاش شود، ساعت چهار بعد از ظهر به وقت افغانستان به رادیو آزادی گفت:
«وضعیت فعلا از این قرار است که ده تا دوازده راکت به اسعدآباد اصابت کرده است، بیشتر در منطقه مانو و در بازار که باعث ایجاد ترس نزد مردم شده،وضعیت در اسعدآباد بسیار نگرانکننده است.»
ضیاالرحمن سپینغر، آمر ریاست اطلاعات طالبان در ولایت کنر، به رسانههای داخلی گفته که در اسعدآباد حملات توپخانهای انجام شده، اما تلفات در پی نداشته است. او به رادیوی حریت رسانه نزدیک به طالبان نیز گفته است که در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای پاکستانی در ولسوالیهای ناړۍ و مرور کنر نیز ۲۴ توپ فیر کردهاند.
همچنین، جاده اصلی میان ولسوالیهای برگمتال و کامدیش نورستان و ولایت کنر هنوز به دلیل تیراندازی نیروهای پاکستانی بسته است.
یک منبع مردمی در ولسوالی کامدیش نورستان که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر، مردم در کامدیش و برگمتال به دلیل بسته بودن این مسیر با مشکلات زیاد مواجهاند.
«جاده میان ولسوالیهای کامدیش و برگمتال نورستان و ولسوالی نارۍ کنر بسته است، هر کسی که از این مسیر عبور کند، چه با موتر و چه پیاده، هدف شلیک قرار میگیرد و هیچکس عبور کرده نمی تواند وضعیت در کامدیش بسیار سخت است و مواد غذایی اولیه در بازارها در حال تمام شدن است. هماکنون قیمت یک بوری پنجاه کیلویی آرد به هشت هزار افغانی رسیده است.»
در همین حال، از ولایت زابل نیز گزارشهایی از درگیری ها منتشر شده است؛ یک خبرنگار محلی زابل که نخواست نامش فاش شود، در یک پیام نوشته است که شب گذشته نزدیک خط دیورند در ولسوالی شلمزو حدود دو و نیم ساعت درگیری شدید میان دو طرف رخ داده است. او افزود که به دلیل دشواری دسترسی نمیتوان درباره خسارات ناشی از درگیری اطلاعات بدست آورد.
همچنین، شب گذشته در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، مشاهده طیارههای پاکستان و ادعاهای طالبان درباره شلیکهای دفاعی گزارش شده است.
حماد وصال سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ الفتح طالبان، به رسانههای داخلی افغانستان گفته است: «دوشنبه شب دیرهنگام، طیاره های پاکستانی وارد حریم هوایی بلخ شدند، اما نیروهای آنان بر آنها شلیک کردند.»
وی توضیح نداده است که آیا حملهای انجام شده یا خیر. یک ساکن ولسوالی دهدادی که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: «دیشب حدود ساعت دوازده، طیارهها آمدند و در ولسوالی دهدادی دوره زدند، اما شلیکهای شدید انجام شد، مردم نیز بسیار ترسیده بودند. مشخص نبود کدام محل هدف قرار گرفته، اما از سوی حکومت تیراندازی زیاد صورت گرفت و طیاره ها پس رفتند.»
با این حال، تعدادی از ساکنان ولایتهای نزدیک خط دیورند از جمله ننگرهار به رادیو آزادی گفتهاند که پس از پایان آتشبس تا ساعت چهار بعد از ظهر سهشنبه هیچ درگیری رخ نداده است.
برخی از ساکنان ولسوالیهای مهمنددره و گوشتۀ ننگرهار گفتهاند که وضعیت فعلاً عادی است، اما همواره ترس از آغاز جنگ وجود دارد و کسانی که به دلیل درگیریها بیجا شدهاند هنوز به خانههای خود بازنگشتهاند.
شماری از ساکنان ولایتهای خوست و پکتیا نیز گفتهاند که وضعیت در مناطق آنها عادی است.
این در حالی است که از ۱۸ مارچ، یک روز پیش از عید فطر، دو طرف بر برقراری آتشبس توافق کرده بودند.
وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که به درخواست برخی کشورها و به مناسبت عید، تا شب ۲۳ یا ۲۴ مارچ حملات خود به افغانستان را متوقف میکند. حکومت طالبان نیز این موضوع را تأیید کرده، اما تاریخ پایان آتشبس را مشخص نکرده بود.
با آنهم حکومت طالبان در روزهای عید پاکستان را به نقض آتشبس متهم کرده، اما اسلامآباد این اتهامات را رد کرده است.
در همین حال، فیصل نیاز ترمزی، سفیر پاکستان در مسکو، گفته است که اسلامآباد از مسکو خواسته تا در کاهش تنش میان طالبان و پاکستان میانجیگری کند.
ایزوستیا روزنامه روسی دوشنبه، ۳ حمل، گزارش داده که پاکستان با در نظر گرفتن پیشنهادهای روسیه، چین، قطر، ترکیه و عربستان، با آتشبس موافقت کرده است.
همچنین تلاشهایی از سوی ترکیه، عربستان و چین برای پایان درگیری میان افغانستان تحت کنترول طالبان و پاکستان انجام شده، اما تاکنون این تلاشها ظاهراً نتیجه مثبت و ملموسی نداشته است.