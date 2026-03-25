چرا کانتینرهای اموال تاجران افغان در بندر جبل علی متوقف مانده؟

اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید، این کانتینرها که تعدادشان به بیش از شش هزار میرسد، از بیش از ۲۰ روز بدینسو به دلیل درگیریهای جاری در شرق میانه، در این بندر از سوی امارات متحده عربی متوقف شدهاند.
خانجان الکوزی، رئیس این اتاق، روز چهارشنبه «پنجم حمل» در صحبت با رادیو آزادی گفت: «امارات متحده عرب اجازه نمیدهد که بارگیری بهسوی ایران انجام شود. در آنجا روزانه ۱۰۰ الی ۱۵۰ دالر بالای هر کانتینر چارج میآید. ما تلاش داریم که اجازه داده شود تا به بندر عباس انتقال یابد، چون اکثراً مواد خوراکی و ادویه طبی است که یا خراب میشود و یا تاریخ آن میگذرد. در حال حاضر نیز کشتیهایی که بار جدید انتقال میدهند، به دلیل خرابی وضعیت و جنگ، بهخاطر امنیت، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر فیس اضافی میگیرند.»
او میافزاید که پیش ازین تاجران افغان برای انتقال هر کانتینر از بندر کراچی به بندر جبل علی، بیش از ۱۰ هزار دالر هزینه کردهاند.
در عین حال، شماری از تاجران افغان که اموالشان در بندر جبل علی متوقف مانده، میگویند که متحمل خسارات سنگینی شدهاند.
حفیظ اتمانزی، یکی از این تاجران که حدود ۲۴ کانتینر روغن و بورهاش از ۲۵ روز بدینسو در این بندر متوقف مانده، در صحبت با رادیو آزادی گفت: «از تنگه هرمز کشتیها عبور نمیکنند؛ مشکل اصلی همینجا است. روزانه بیش از ۱۰۰ دالر بالای هر کانتینر مصرف میآید. تاجران در پاکستان بسیار آزار دیدند، حداقل اینجا دیگر آزار نبینند. مالهایشان از بین میرود و تاوان سنگینی هم میدهند.»
مشتاق احمد، تاجر دیگر که شش کانتینر روغن او نیز از بیش از ۲۰ روز بدینسو در بندر جبل علی متوقف مانده، میگوید: «خواست ما از امارت این است که با مقامهای امارات متحده تماس گرفته شود تا اموال ما بهگونه منظم دوباره به افغانستان انتقال یابد؛ از هر راهیکه ممکن است، چه بندر عباس باشد یا مسیر دیگر. در این صورت، از کمبود کالا در افغانستان نیز جلوگیری میشود، چون قیمتها افزایش یافته و با انتقال دوباره، کاهش خواهد یافت.»
وضعیت در شرق میانه پس از آن تشدید شد که اسرائیل و ایالات متحده امریکا بهطور مشترک حملات خود را بر ایران در تاریخ ۲۸ فبروری آغاز کردند.
پیش از این کانتینرهای تاجران افغان بهدلیل درگیری و تنش میان حکومت طالبان و پاکستان و مسدود شدن مسیرهای ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور از سوی پاکستان به تاریخ ۲۵ اکتوبر سال گذشته، برای ماهها در آن کشور متوقف مانده بودند.
شماری از این کانتینرها به دستور وزارت تجارت پاکستان در تاریخ ۱۲ جنوری سال جاری از بندر کراچی و گوادر برای صادرات مجدد آزاد شدند که بهگفته اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، تنها ۱۰ درصد آن به افغانستان رسیده، ۲۰ درصد هنوز در بندر کراچی متوقف است و حدود ۷۰ درصد دیگر در بندر جبل علی باقی ماندهاند.
اگرچه حکومت طالبان و حکومت پاکستان پس از درگیریهای ماه اکتوبر سال گذشته میلادی، با میانجیگری قطر و ترکیه بر سر آتشبس به توافق رسیده بودند، اما این آتشبس دوام نیاورد و درگیریها بار دیگر از تاریخ ۲۶ فبروری از سر گرفته شد و با شدت بیشتر تا اکنون ادامه دارد؛ بهگونهای که تلفات سنگینی نیز به افراد ملکی وارد شده و تا کنون نیز از بازگشایی مسیرهای تجارتی خبری نیست.