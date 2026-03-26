وزارت خارجه پاکستان: عملیات نظامی در افغانستان از سر گرفته شد

طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه، ۶ ماه حمل این موضوع را در حالی بیان کرد که دومین گروه از قربانیان حمله هوایی هفته گذشته پاکستان در کابل به خاک سپرده شد.
حکومت طالبان ادعا کرده که در نتیجه این حمله بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل، بیش از ۴۰۰ نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدهاند.
پاکستان ادعای طالبان مبنی بر حمله به اهداف غیرنظامی را رد کرده و مدعی شده است که تاسیسات نظامی و زیرساختهای حمایت از تروریزم را با دقت مورد حمله قرار داده است.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که بر اساس آمار ابتداییاش در حمله بر این مرکز ترک اعتیاد ۱۴۳ تن کشته و ۱۱۹ تن دیگر زخمی اند، اما افزوده که این رقم بهاحتمال زیاد افزایش خواهد یافت.
به گفتۀ ملل متحد، جدا از این ۱۴۳ تن، دستکم ۷۶ غیرنظامی افغان از زمان آغاز جنگ میان دو طرف در ۲۶ فبروری کشته شدهاند.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان به فرانس پرس گفته است که حدود ۶۰ تن از قربانیان حمله بر این مرکز پنجشنبه در کابل به خاک سپرده شدند.
او افزود که روند شناسایی سایر اجساد که به گفتهاش سوختهاند، ادامه دارد. هفته گذشته نیز حدود ۵۰ قربانی دیگر این رویداد به خاک سپرده شدند.
هرچند مقامهای حکومت طالبان تاکنون بهصورت آشکار نگفتهاند که آیا پس از پایان آتشبس موقت قصد دارند حملات علیه پاکستان را ادامه دهند یا نه، اما تاکید کردهاند که به هر حملۀ پاکستان به شدت پاسخ خواهند داد.
در عین حال، مقامهای محلی طالبان در شرق افغانستان گفتهاند که در نتیجه گلولهباریهای اخیر پاکستان در ولسوالیهای ناری و سرکانو ولایت کنر، دستکم دو غیرنظامی کشته و هشت تن دیگر زخمی شدهاند.
ضیاءالرحمن سپینغر، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر، به رسانهها گفته است که نیروهای آنان نیز به این حملات پاسخ داده و چندین پوسته را تصرف کردهاند.
مقامهای پاکستان تاکنون در این باره چیزی نگفتهاند.
در همین حال، فیصل کریم کندی، والی خیبرپختونخوا میگوید که پس از پایان آتشبس موقت، به درخواست کشورهای دوست، حملات هوایی بر افغانستان متوقف شده است.
او روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پیشاور هشدار داد که پاکستان همچنان بر اساس اطلاعات استخباراتی در داخل افغانستان عملیات انجام خواهد داد.
کندی افزود که قطر و ترکیه برای برقراری آتشبس میان افغانستان و پاکستان تلاش کردهاند، اما اسلامآباد تأکید کرده است که طالبان باید علیه گروههای مسلح پاکستان اقدام کنند.
مشرف زیدی، سخنگوی صدراعظم پاکستان نیز اظهارات مشابهی را هفته گذشته مطرح و تاکید کرد که پاکستان تا دستیابی به اهداف تعیینشده، به عملیات نظامی در افغانستان ادامه خواهد داد.
«من بسیار واضح گفتهام که تمام عملیات نظامی تا زمانی ادامه خواهد یافت که در رفتار حکومت طالبان و در مناطق تحت کنترل آنان تغییر واقعی به میان نیاید.»
حکومت طالبان همواره ادعای پاکستان مبنی بر استفاده گروههای مسلح از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان را رد کرده و گفته است که پاکستان نباید ناکامیهای خود در تامین امنیتاش را به دیگران نسبت دهد.
در کنار قطر، ترکیه و عربستان سعودی که در برقراری آتشبس موقت میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان نقش داشتهاند، سایر کشورهای منطقه نیز تلاش دارند تا آتشبس درازمدت میان دو طرف برقرار شود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود از گفتوگوی تلفنی ملا محمد حسن آخند، رئیسالوزرا، با داتو محمد انور ابراهیم، صدراعظم مالیزیا، خبر داده و گفته است که وضعیت اخیر افغانستان و پاکستان، از مسائل مورد بحث شان بوده است و تاکید شده که باید از اقداماتی که باعث تشدید تنشها شده میتواند، خودداری شود.
بر اساس این بیانیه، صدراعظم مالیزیا نیز نگرانی خود را از وضعیت منطقه ابراز کرده و ابراز امیدواری کرده است که آتشبس موقت ادامه یابد و مشکلات موجود از راه تفاهم صادقانه حل شود.
او افزوده است که مالیزیا تلاش میکند با هر دو طرف در این زمینه نقش مثبت ایفا کند.