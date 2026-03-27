رسانه‌های ایرانی در آستانه تکمیل شدن یک ماه از جنگ گزارش دادند که روز جمعه پس از چاشت، کارخانه‌های تولید فولاد در شهرهای اصفهان و اهواز هدف حملات قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد-رادیوآزادی، محمدعلی زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، در صحبت با خبرگزاری تسنیم حملات بر کارخانه‌های خوزستان و مبارکه را تأیید کرد و بدون ارائه جزئیات گفت:«بخش‌هایی از این دو کارخانه آسیب دیده‌اند.»

در ویدیوهای که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده نیز دیده می‌شود که دود از این کارخانه‌ها در اصفهان و اهواز بلند شده است

نیروهای سپاه پاسداران تهدید کرده‌اند که در منطقه بر اهداف مرتبط با امریکا حملات مشابه انجام خواهند داد. همچنان، مقام‌های ایرانی از حملات بر اهدافی در شهرهای یزد و اراک نیز خبر داده‌اند.

در ساعات اولیه روز جمعه، در نتیجه حمله بر منطقه پردیسان قم، به گفته مقام‌ها، دست‌کم ۱۸ نفر کشته شده‌اند.

مرتضی حیدری، یک مقام امنیتی ولایت قم، به خبرگزاری تسنیم گفت که ۱۰ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.او افزود که در این حمله سه خانه هدف قرار گرفته‌اند، اما درباره هویت کشته‌شدگان چیزی نگفت.

اردوی اسرائیل نیز درباره این حمله اظهار نظر نکرده است.

از سوی دیگر، نیروهای سپاه پاسداران در اعلامیه‌ای از غیرنظامیان در کشورهای آسیای غربی خواسته‌اند که از پایگاه‌های نیروهای امریکایی فاصله بگیرند.

در این اعلامیه از کشور مشخصی نام برده نشده و تنها به منطقه گسترده آسیای غربی اشاره شده است. در همین حال، امارات متحده عربی برای مشارکت در یک اقدام مشترک جهت بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده است.

روزنامه فاینشنل تایمز این خبر را روز جمعه به نقل از منابع نزدیک به موضوع منتشر کرده است. همزمان، گروه هفت یا هفت کشور پیشرفته اقتصادی خواستار تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شدند.

وزرای خارجه کشورهای شامل در این گروه در اعلامیه خود روز جمعه ۷ حمل خواهان توقف فوری حملات بر تأسیسات ملکی و افراد غیرنظامی و بازگرداندن امنیت به تنگه هرمز شدند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، پس از نشست با وزرای خارجه G7 در فرانسه روز جمعه گفت که واشنگتن امیدوار است عملیات خود در ایران را «نه در چند ماه، بلکه در چند هفته» به پایان برساند.

او افزود که امریکا توانایی آن را دارد که بدون اعزام نیروهای زمینی به اهداف خود دست یابد.

علاوه بر امریکا، بریتانیا، کانادا، جرمنی، فرانسه، جاپان و ایتالیا اعضای گروه هفت هستند.

از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی نیروهای امریکا (سنتکام) روز جمعه اعلام کرد که از آغاز جنگ تاکنون ۳۰۳ سرباز امریکایی زخمی شده‌اند. سنتکام می‌گوید که بیشتر این زخم‌ها سطحی بوده و ۲۷۳ سرباز دوباره به وظایف خود بازگشته‌اند.

همزمان با ادامه جنگ در شرق‌میانه، شورای پناهندگان ناروی نسبت به وضعیت مردم ملکی در این کشور و به‌ویژه مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده است.

یان ایگلاند، رئیس این شورا، می‌گوید که «پس از یک ماه بمباران‌های پی‌درپی اسرائیل و امریکا در ایران، غیرنظامیان خسته و پریشان شده‌اند. میلیون‌ها نفر برای تأمین امنیت خود فرار کرده‌اند.»

آقای ایگلاند در اعلامیه روز جمعه گفت که مهاجران افغان از جمله آسیب ‌پذیرترین گروه‌ها هستند.

او افزوده است که «بسیاری از خانواده‌های افغان تنها منبع درآمد خود را از دست داده‌اند، زیرا کارهای غیررسمی از بین رفته است.»

وی می‌افزاید که «بیش از یک میلیون افغان در ایران هنوز با خطر اخراج به افغانستان روبه‌رو هستند» و «در حال حاضر ظرفیت ادغام این مهاجران در افغانستان ضعیف است.»

یکی از افغانها که تازه از ایران به ولایت فاریاب بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود و با تغییر صدا صحبت می‌کرد، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:

جنگ و بیروبار و وضعیت خراب بود، قیمتی بود، بسیار اذیت می‌کردند، مشکلات زیاد بود

بعد خودم اردوگاه آمدم در مشهد و از طریق اسلام‌قلعه وارد افغانستان شدم.در ایران وضعیت خوب نیست، مهاجران را خیلی اذیت می‌کنند، پول‌شان ازشان می‌گیرند و همه چیزشان را صفر می‌کنند."

یکی دیگر از بازگشت‌کنندگان که اکنون در ولایت هرات است، به رادیو آزادی گفت:

"همین هرج و مرجی که شد و جنگ که شروع شد ما آمدیم. شما می‌دانید که در جنگ هر شهری که باشد وضعیت به هم می‌ریزد، پس ما مجبور شدیم. حتی پول پرداخت شده به خانه‌های خود را نتوانستیم بگیریم، کار و بار خود را رها کردیم و آمدیم."

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) می‌گوید که در حال حاضر ۴.۴ میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که از این میان، ۱.۴ میلیون آن دارای اسناد قانونی اقامت هستند.