طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت (آی او ام) بیش از ۷۰ هزار افغان در دو هفتۀ اول جنگ از ایران به کشور خود بازگشتند، اما در هفتۀ گذشته، این تعداد به تنها ۳۰۰ نفر رسیده است.
در ماه جون سال گذشته، زمانی که جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل آغاز شد، دهها هزار افغان هر روز به کشور خود بازمیگشتند.
امیر گران، دیپلومات سابق و تحلیلگر سیاسی به رادیو آزادی گفت که این بار جنگ شدید است و حکومت ایران بیشتر نگران امنیت خود است و به همین دلیل است که شمار افغانهایی که اخراج میشوند و یا برگشت میکنند، کاهش یافته است.
"اولاً، فضایی از تفاهم و حسن نیت بین طالبان و دولت ایران وجود دارد. دوم، مقامات ایرانی درگیر جنگی شدید با ایالات متحده و اسرائیل هستند و تمام توجۀ خود را به جنگ معطوف کردهاند. سوم به دلیل جنگ و بمباران توسط ایالات متحده و اسرائیل، هم مردم و هم مقامات نگران امنیت خود هستند."
این درحالیست که یان ایگلند، رئیس شورای پناهندگان ناروی روز جمعه، هفتم حمل با نشر اعلامیهای گفت که بسیاری از افغانهایی که در ایران هستند، نمیتوانند فرار کنند زیرا جایی برای رفتن ندارند یا اجازه انجام این کار را ندارند.
او افزود که بیش از یک میلیون افغان در ایران همچنان در معرض خطر اخراج به افغانستان هستند، کشوری که در موقعیتی نیست که بتواند آنها را بپذیرد.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در دو ماه اول سال ۲۰۲۶، با وجود اینکه زمستان بود و تعداد مهاجرانی که در زمستان بازمیگردند کاهش مییابد، حدود ۱۱۰ هزار افغان از ایران به افغانستان بازگشتهاند.
آمار این ادارۀ ملل متحد نشان میدهد که از کل بازگشتکنندگان سال گذشته، بازگشت ۶۵ درصدشان داوطلبانه بوده و تعداد افغانهایی که در سال ۲۰۲۵ از ایران بازگشتهاند، حدود یک میلیون و نهصد هزار نفر بوده است.
اگرچه تعداد پناهندگان افغان که در هفتۀ گذشته از ایران به افغانستان بازگشتهاند کاهش یافته است، اما متیو سالت مارش، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، به تاریخ ۲۴ مارچ نگرانی عمیق خود را ابراز کرد و گفت که جنگ جاری در ایران منجر به بازگشت تعداد زیادی از افغانها به کشورشان خواهد شد، در حالی که ظرفیت ادغام مجدد در افغانستان بسیار ضعیف است.