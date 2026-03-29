هومن عسکری: شهروندان ایران در پنجمین هفته جنگ؛ میان تورم فزاینده و حملات شدید قرار دارند

پس از حمله بر یک منطقه در تهران، عکس از خبرگزاری رویترز
پس از حمله بر یک منطقه در تهران، عکس از خبرگزاری رویترز

حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل بر ایران وارد پنجمین هفته شده است.

سایت حقوق بشری «هرانا» مستقر در امریکا می‌گوید که از آغاز جنگ تاکنون ۳۴۶۱ نفر در ایران جان باخته‌اند که از این میان ۱۵۵۱ تن غیرنظامی اند، از جمله «دست‌کم» ۲۳۶ کودک.

در مقابل، در اسرائیل که هدف حملات تلافی‌جویانۀ ایران قرار گرفته، بر اساس آمار ادارۀ خدمات اضطراری این کشور، تاکنون ۱۹ غیرنظامی کشته شده‌اند.

در همین حال، روزنامۀ «واشنگتن پست» به نقل از مقام‌های امریکایی که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود، گزارش داده است که پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح‌هایی برای چند هفته عملیات زمینی محدود در ایران است.

در واکنش، محمد باقر قالیباف، رئیس شورای اسلامی (پارلمان) ایران، روز یک‌شنبه گفته است که نیروهای آنان در انتظار ورود زمینی سربازان امریکایی هستند.

فرشته نگاه در این مورد با هومن عسکری، خبرنگار رادیو فردا (بخش ایران رادیو آزادی)، گفتگو کرده و در آغاز از وضعیت فعلی در ایران پرسیده است.

هومن عسکری: شهروندان ایران در پنجمین هفته جنگ؛ میان تورم فزاینده و حملات شدید قرار دارند
