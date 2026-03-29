ترمینل مهم نفتی روسیه بار دیگر هدف حمله قرار گرفت؛ زلنسکی تهدید به حملات بیشتر به تاسیسات روسیه کرد

مقامات محلی گفته‌اند که یک ترمینل بزرگ صادرات نفت روسیه بار دیگر هدف حمله طیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفت.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این تازه‌ترین مورد از سلسلۀ حملات اوکراین است که توانایی روسیه برای بهره‌برداری از افزایش شدید قیمت‌های جهانی انرژی را به‌شدت محدود کرده است.

الکساندر دروزدینکو، والی منطقه‌ای اعلام کرد که تاسیسات اوست-لوگا، واقع در سواحل جنوبی خلیج فنلند در نزدیکی سن‌پترزبورگ، در حمله شب‌هنگام طیاره‌های بی‌سرنشین در ۲۹ مارچ آسیب دید و دچار آتش‌سوزی شد.

او منبع این طیاره‌ها را مشخص نکرد. اوکراین هم مسئولیت این حمله را نپذیرفته است.

اما وزارت دفاع روسیه گفت که اوکراین در طول شب بیش از ۳۴۵ پهپاد را به سوی اهداف روسیه پرتاب کرده است.

این حداقل دومین بار در هفته گذشته است که اوست-لوگا هدف حمله قرار می‌گیرد.

تصاویر ماهواره‌ای ثبت‌شده در ۲۷ مارچ، دود غلیظ و شعله‌های آتش را نشان می‌داد که از این تاسیسات به هوا برخاسته‌اند.

پری‌مورسک، یکی دیگر از ترمینل‌های مهم صادراتی در سواحل شمالی این خلیج، نیز یک هفته پیش هدف حمله قرار گرفته بود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در ۲۸ مارچ گفت که حدود ۶۰ درصد از ظرفیت صادراتی اوست-لوگا از کار افتاده است.

او این سخن را در حالی گفت که در چارچوب تلاش برای معرفی توانمندی‌های کیف در جنگ ضدپهپادی سرگرم سفر به شرق‌میانه است.

زلنسکی همچنان گفت که «شرکای» نامشخصی درباره این حملات از اوکراین پرسیده‌اند؛ حملاتی که فشار بر عرضه جهانی نفت را افزایش داده‌اند.

او افزود که اگر مسکو از حمله به زیرساخت‌های انرژی اوکراین دست بکشد، اوکراین نیز حمله به تاسیسات روسیه را متوقف خواهد کرد.

پری‌مورسک و اوست-لوگا با دسترسی به بحیرۀ بالتیک، از بزرگ‌ترین ترمینل‌های صادرات نفت روسیه به بازارهای غربی هستند.

خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که ممکن است عملیات اوکراین بیش از ۴۰ درصد از کل ظرفیت صادراتی روسیه را از کار انداخته باشد.

دروژبا، خط لوله مهم صادرات نفت که از خاک اوکراین عبور می‌کند، نیز پس از یک انفجار نامشخص، ماه‌هاست از کار افتاده است.

بوریس آرونشتاین، تحلیلگر انرژی، می‌گوید: «این جدی‌ترین تهدید برای صادرات نفت و تولیدات نفتی روسیه از زمان آغاز جنگ است.»

او در ۲۶ مارچ به شبکه «کرنت تایم» گفت: «دقت، مقیاس و جهت‌گیری حملات، و همچنین زمان‌بندی اجرای آن‌ها، همه این‌ها در کنار هم اثری ایجاد کرده‌اند که شخصاً در بیش از چهار سال جنگ مشابه آن را به یاد ندارم.»

به گفته مقامات اوکراین، روسیه حملات تقریباً شبانه خود به اهداف اوکراین را ادامه داد و بیش از ۴۰۰ طیاره بی‌سرنشین و راکت را به نقاط مختلف این کشور پرتاب کرد.

مقامات پولیس محلی گفته‌اند که در منطقه خارکیف دست‌کم چند نفر در نتیجه این حملات زخمی شدند، بشمول سه نفر که موتر شان هدف حمله طیاره بی‌سرنشین قرار گرفت.

یکی از تأسیسات انرژی در منطقه دریای سیاه در اودسا مورد حمله قرار گرفت.

مقامات ادارۀ اضطراری گفته‌اند که این رویداد باعث قطع برق در چندین شهر شد.