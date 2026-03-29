حکومت طالبان: در یک شبانه روز گذشته در حوادث طبیعی در افغانستان ۱۷ تن جان باختند

اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه باران، وقوع سیلاب و لغزش کوه در یک شبانه روز گذشته، در ۱۳ ولایت پروان، دایکندی، میدانوردک، لوگر، هرات، فراه، غور، بادغیس، سمنگان، سرپل، جوزجان، فاریاب و لغمان ۱۷ تن کشته و ۲۶ تن دیگر زخمی شدهاند.
۳۷ خانه مسکونی بهطور کامل، ۱۱۰ خانه بهگونه نسبی و ۱۰ دکان نیز بهگونه نسبی تخریب شده.
یوسف حماد، سخنگوی این اداره، در ویدئویی که یکشنبه ۹ حمل با رسانهها شریک ساخته همچنان گفته که ۵۰۳ خانواده در نتیجه این رویداد ها متضرر شدهاند.
«بر علاوه جاری شدن سیلابها، رویدادهای لغزش کوه و رعد و برق نیز به وقوع پیوسته که در نتیجه آن در ولایتهای یادشده ۱۷ تن کشته و ۲۶ تن دیگر زخمی شدهاند. همچنان ۳۷ خانه مسکونی بهطور کامل، ۱۱۰ خانه بهگونه نسبی و ۱۰ دکان نیز بهگونه نسبی تخریب شده است.»
او افزود که ۲۴ منبع آب، ۸۰ کیلومتر سرک، ۷ شبکه آب رسانی، ۵۸۲ جریب زمین زراعتی و ۹۳۸ اصله درخت نیز تخریب شدهاند؛ اما کمکها و اقدامات لازم به خانوادههای نیازمند رسیده و این اداره برای مقابله با حوادث و حالات اضطراری آمادگی کامل دارد.
پیش از این، دفتر والی حکومت طالبان در ولایت بادغیس به رسانههای داخلی گفته که در نتیجه سیلابها در ولسوالیهای قادس، درهبوم و آبکمر و همچنان شهر قلعهنو، مرکز این ولایت، روز شنبه ۸ حمل، ۴ تن بهشمول یک کودک پنجساله جان باخته، ۲ تن زخمی و شماری نیز ناپدید شدهاند.
محمد اسماعیل، یکی از باشندگان این ولایت که می گوید تعدادی از آشنایان او در این رویداد جان باخته اند در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر علاوه خانه ها و زمین های زراعتی مردم نیز به دلیل سیلابها تخریب شده و آنان متحمل زیان های سنگینی شدهاند.
«واقعاً یک حادثه بسیار دلخراش بود، سه جوان از منطقه ما بودند که مالدار بودند و در حال عبور دادن گوسفندان از آب بودند. یکی از برادران به آب میرود و زمانی که برادر دیگرش میخواهد او را نجات دهد، خودش نیز در آب میافتد، متأسفانه هر دو نفر همانجا جان باختند و آب آنها را تا حدود یک کیلومتر با خود برده بود. همچنان پای یک طفل دوازده ساله نیز لغزید و به آب افتاد، زنده بود، اما وقتی به شفاخانه منتقل شد، بهدلیل شدت جراحات جان باخت.»
همچنان، یک مقام محلی حکومت طالبان در ولایت فاریاب، بهشرط افشا نشدن هویتاش، به رادیو آزادی گفت که در ولسوالیهای بندر، لولاش، گرزیوان، خیبر، پشتونکوت، بلچراغ، خواجهناموس و فردوس این ولایت، سیلابهای شدید رخ داده و شماری از مردم را متضرر ساخته است.
او افزوده که راههای مواصلاتی در ولسوالیهای گرزیوان، فردوس و بلچراغ بهدلیل سیلابها مسدود شده و مشکلات جدی برای رفتوآمد مردم ایجاد کرده است.
در همین حال، گزارشها از ولایت هرات نشان میدهند که جاری شدن سیلابها در ولسوالیهای مختلف این ولایت نیز تلفات جانی و خسارات مالی برجا گذاشته است.
یک خبرنگار محلی در هرات که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات ریاست مبارزه با حوادث این ولایت، یک مرد ۷۵ ساله و یک زن در ولسوالی گذره جان باختهاند.
یک کارمند یکی از نهادهای امدادرسان در هرات که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: «در نتیجه بارندگیهای شدید اخیر، ولسوالیهای جنوبی هرات بیشترین آسیب را دیدهاند؛ بهویژه ولسوالی شیندند و همچنان بخشهای جنوبشرق، از جمله پشتونزرغون و اوبه. امروز نیز شواهد نشان میداد که در بخشهای شمالی این ولایت، بهویژه ولسوالی رباطسنگی، سیلابها جریان داشته است.»
وزارت فواید عامه حکومت طالبان نیز از مسدود شدن شاهراهها در برخی ولایتها خبر داده است.
این وزارت روز یکشنبه، ۹ حمل در صفحه ایکس خود اعلام کرده که مسیرهای ولسوالیهای کوهستانات، البدر و صیاد در ولایت سرپل، مسیر ولسوالی چهارکنت در ولایت بلخ و شاهراه عمومی بادغیس–فاریاب، بهدلیل جاری بودن سیلابها، همچنان بهروی رفتوآمد بسته است.
در ولسوالی شیندند با سیلاب بزرگی روبهرو شدیم.
در همین حال، شماری از مسافران شاهراه هرات–کندهار میگویند که روز شنبه برای ساعتها در مسیر راه گیر مانده بودند و با مشکلات جدی روبهرو شدند.
یکی از این مسافران که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: «در ولسوالی شیندند با سیلاب بزرگی روبهرو شدیم. در چند نقطه دیگر هم سیلاب بود، اما چون در اینجا پل وجود نداشت و آب بسیار زیاد و تند بود، حدود ساعت ۱۱ صبح رسیدیم و دیدیم که راه بسته است. نزدیک به صد موتر در دو طرف متوقف مانده بود. سیلاب تا ۱۰ ساعت دوام کرد و ما تا ۱۰ شب در همانجا گیر مانده بودیم.»
او میگوید که یک موتر مسافربری در این مسیر واژگون شده و شماری از سرنشینان آن زخمی شدهاند که پس از نجات، به شفاخانه منتقل شدهاند.
بر اساس گزارشهای رسانههای داخلی، مقامهای محلی هرات نیز این رویداد را تأیید کرده و گفتهاند که یک موتر مسافربری نوع ۵۸۰ در مسیر «برلخشک» مربوط ولسوالی زاول، در داخل آب سقوط کرده و سرنشینان آن که در موتر گیر مانده بودند، توسط نیروهای محلی نجات داده شدهاند.
این در حالی است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده است که روز یکشنبه، بهجز ولایتهای بادغیس، جوزجان، بلخ و کندهار، ۳۰ ولایت دیگر افغانستان شاهد باران، وزش بادهای شدید، رعد و برق و احتمال جاری شدن سیلابها خواهند بود.
افغانستان از جمله کشورهایی است که بهشدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیبپذیر است و باشندگان آن هر از گاهی در نتیجه حوادث طبیعی، بهویژه بارندگیهای شدید و سیلابها، متحمل تلفات جانی و خسارات سنگین مالی میشوند.