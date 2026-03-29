پاکستان: چهار کشور منطقه به دنبال پایان زودهنگام جنگ ایران هستند

آقای دار در یک پیام ویدئویی روز یکشنبه (۹حمل) گفت که همه طرفها به نقش میانجیگرانۀ پاکستان ابراز اطمینان کردهاند و چین نیز «بهطور کامل از ابتکار میزبانی احتمالی مذاکرات امریکا و ایران در اسلامآباد حمایت میکند.»
«پاکستان بسیار خوشحال است که هر دو ایران و ایالات متحده ابراز اطمینان کرده اند تا پاکستان مذاکرات آنها را تسهیل کند. پاکستان افتخار خواهد داشت تا در روزهای آینده مذاکرات معنادار میان دو طرف را برای حل جامع و پایدار جنگ جاری میزبانی و تسهیل کند.»
وزرای خارجۀ پاکستان، عربستان سعودی، مصر و ترکیه دیروز در نشست دو روزه برای گفتوگو دربارهٔ جنگ در شرق میانه در اسلامآباد دیدار کردند.
وزارت خارجۀ پاکستان در بیانیهای کوتاه اعلام کرد که این نشست چهارجانبه میان عالیترین دیپلماتهای این کشورها «برای بررسی تحولاتی در حال تغییر در منطقه و گفتوگو دربارهٔ مسائل مورد علاقۀ مشترک» برگزار شد.
بدرعبدالعاطی و هاکان فیدان وزیران خارجۀ مصر و ترکیه شنبه شب وارد اسلامآباد شدند و فیصل بن فرحان وزیر خارجۀ عربستان سعودی بعدازظهر یکشنبه به پایتخت پاکستان رسید.
تدابیرامنیتی شدید در اسلام آباد اتخاذ شده و ورودی وزارت خارجۀ پاکستان با بیرق های هر چهار کشور تزئین شده است.
پیش از آغاز نشست، وزیر خارجۀ پاکستان، دیدارهای دوجانبه با وزیران خارجۀ مصر ، ترکیه و عربستان انجام داد.
اسحاق دار هنگام استقبال از وزیر خارجۀ مصر در مقر وزارت خارجه در اسلامآباد، بهطور ناگهانی تعادل خود را از دست داد و بر زمین افتاد.
فیدان و عبدالعاطی به طور مشترک با عاصم منیر، فرمانده اردوی پاکستان نیز دیدار کردند.
از جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران بیش از یک ماه می گذرد.
روزنامۀ واشنگتن پست روز یکشنبه در گزارشی مفصل با استناد به تحلیل تصاویر ماهوارهای و نظر کارشناسان نظامی و دفاعی نوشت که در چهار هفتۀ نخست حملات ، چهار مرکز کلیدی تولید راکتهای بالستیک ایران و دستکم ۲۹ پایگاه پرتاب این راکتها آسیب دیدهاند و راهبرد اصلی نظامی ایران تضعیف شده است.
بر اساس این گزارش، مراکز مهم تولید سوخت راکت های بالستیک در چهار مجتمع نظامی دچار خسارات شدید شدهاند.
کارشناسان با بررسی تصاویر ماهوارهای به واشنگتن پست گفتهاند که این حملات موجب نابودی تأسیسات پرتاب روی سطح زمین، مسدود شدن موقت دسترسی به راکت های ذخیرهشده در زیر زمین و توقف توانایی ایران برای ساخت فوری راکت های جدید شده است.
با این حال، این کارشناسان هشدار داده اند که برنامۀ راکت های بالستیک ایران بهطور کامل نابود نشده.
روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش دیگر به نقل از مقامهای امریکایی که نخواستهاند نامشان ذکر شود، نوشته است که پنتاگون در حال آمادهسازی طرحهایی برای چند هفته عملیات زمینی محدود در ایران است، هرچند دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده ، هنوز مجوزی برای اجرای آن صادر نکرده.