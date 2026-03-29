اصابت راکت به ساختمان دفتر تلویزیون قطری در تهران

روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از مقام‌های امریکایی که نخواسته‌اند نامشان ذکر شود، گزارش داده است که پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح‌هایی برای چند هفته عملیات زمینی محدود در ایران است، هرچند دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، هنوز مجوزی برای اجرای آن صادر نکرده است.

بر اساس این گزارش، این عملیات ممکن است شامل حملات نیروهای ویژه و واحدهای پیاده به اهدافی مانند جزیرۀ خارک و مناطق ساحلی نزدیک تنگۀ هرمز باشد، اما به گفته منابع، به معنای تهاجم گسترده یا تمام‌عیار نخواهد بود.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، روز جمعه تأکید کرد که واشنگتن می‌تواند "بدون استفاده از نیروهای زمینی" به اهداف خود دست یابد، با این حال به نوشته واشنگتن‌پست برنامه‌ریزی برای عملیات زمینی محدود در ایران "در مرحلۀ پیشرفته قرار دارد."

این درحالیست که محمد باقر قالیباف، رئیس شورای اسلامی (پارلمان) ایران روز یک‌شنبه گفته که نیروهای آنان منتظر ورود زمینی سربازان امریکایی هستند.