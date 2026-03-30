محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره در پیام ویدیویی روز دوشنبه ۱۰ حمل گفت که در مجموع ۱۱۳۰ خانواده از سیلاب ها متضرر شده اند.

او بیشتر گفت:

«درنتیجۀ باران ها،سیلاب ها،لغزش کوه و رعد برق ، ۲۸ تن جان باخته اند و ۴۹ تن زخمی شده اند. همچنان ۱۳۰ خانه به طور کامل و ۴۳۸ خانه و ۱۰ دکان به طور نسبی تخریب شده اند.»

به گفته آقای حماد ، این رویداد ها بین ۶ تا ۱۰ حمل در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندی،پکتیا،پکتیکا،لوگر،زابل،کندهار،هلمند،هرات،غور،بلخ،بادغیس ،سمنگان، سرپل، بغلان، تخار، جوزجان،فاریاب،بدخشان، ننگرهار و لغمان رخ داده اند.

به اساس معلومات این اداره بیش از ۲۹۰۰ جریب زمین زراعتی هم در این جریان تخریب و ۲۴۰ راس مواشی از بین رفته اند.

در این حال شماری از مردم در ولایت های مختلف نیز می گویند که عزیزان شان را در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر از دست داده اند.

محراب الدین از قریه ششمینی ها در ولسوالی قادس ولایت بادغیس روز دوشنبه ۱۰ حمل به رادیو آزادی گفت که دو برادرزاده اش هنگام چرانیدن مواشی دو روز قبل در پی سرازیرشدن سیلاب غرق شدند.

«این سیلاب های اخیر به واقعیت خیلی خانمانسوز بود در همین منطقه دیا قریه ششمینی ها دو برادرزاده ام را سیلاب برد ،یک برادر دیگر را از همین قریه بالاتر برد ،یک برادر دیگر را از قریه بالا آورد ، چهار تن از این منطقه را سیلاب برد،یک برادرزاده ام عبدالعزیز ۲۲ و دیگرش رمضان ۱۴ ساله بود.»

با آن‌که ادارۀ ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته است که اقدامات فوری را روی دست گرفته و به آسیب دیدگان این رویداد ها کمک های غذایی،نقدی و غیر نقدی رسانیده است ؛ اما شماری از متضررین سیلاب های اخیر می گویند که تا حال به آنان کمک نرسیده است.

میرگل باشندۀ قریه میر آباد اولیا ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که خانواده اش با چهار خانوادۀ دیگر در یک حویلی زندگی می کردند ، خانه ای که در نتیجه سیلاب تخریب شد.

او افزود:

« هیچ کمکی تا حال دریافت نکرده ایم،بی‌کار هم هستیم ،این خانه خامه بود همه از بین رفته تمام وسایل ما زیر آوار شده اند حالا در حال بیرون آوردن وسایل ما هستیم،خود ما کمی دورتر به خانه نزدیکان ما رفتیم، تا حال هیچ نوع کمکی از هیچ طرفی با ما نشده ،پنج خانواده در یک حویلی بزرگ زندگی می کردیم که چهار خانواده آن برادرزاده ها و دامادانم بودند که از ایران بازگشته بودند خانه نداشتند و اینجا آمده بودند، که اکنون همه ما آواره شدیم.»

از سوی هم وزارت فواید عامه حکومت طالبان می گوید که پس از جاری شدن سیلاب های اخیر کار پاک‌کاری و بازگشایی شاهراه‌ها و مسیرهای مواصلاتی ادامه دارد ؛ ما هنوز هم شماری از راه‌ها به‌دلیل سیلاب‌ مسدود است .

محمد اشرف حق شناس سخنگوی این وزارت در ایکس نوشته است که سرک ولسوالی خرم و سارباغ ولایت سمنگان به‌دلیل ادامۀ بارندگی‌ها و جاری شدن دوبارۀ سیلاب‌ تاحال به روی ترافیک مسدود است و تلاش‌ها برای بازگشایی آن ادامه دارد.








