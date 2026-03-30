محرابالدین، باشندهٔ قریۀ ششمینیها در ولسوالی قادس ولایت بادغیس، روز دوشنبه ۱۰ حمل به رادیو آزادی گفت که چهار نفر از جمله دو برادرزادهاش را در نتیجۀ سرازیر شدن سیلابهای اخیر از دست داده است: "این سیلابها خیلی خانمانسوز بود. دو برادرزادهام از قریۀ ششمینیها سیلاب برد، یک نفر دیگر از همان قریه و یک نفر دیگر از قریۀ بالا؛ در مجموع چهار نفر را سیلاب برد."
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیشبینی کرده است که روز سهشنبه ۱۱ حمل، ۱۴ ولایت کشور شاهد بارندگیهای شدید خواهند بود که احتمال سرازیر شدن سیلابها وجود دارد. این ولایتها عبارتاند از: کنر، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، غور، هرات، بادغیس، سرپل و فاریاب.
در چهار روز گذشته، بارندگیهای شدید در برخی مناطق منجر به سرازیر شدن سیلابها شده است که علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی گستردهای را نیز به بار آورده است.
میرگل، باشندهٔ قریۀ میرآباد اولیای ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات که خانهاش در سیلابهای اخیر تخریب شده است، به رادیو آزادی گفت: "هنوز هم منتظر کمکها هستیم. هیچ کمکی دریافت نکردهایم. خانهٔ ما از بین رفته و تمام وسایل ما زیر آوار ماندهاند. خود ما به خانهٔ نزدیکان پناه بردهایم."
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترول طالبان ادعا کرده است که اقدامات اضطراری انجام شده و کمکهای غذایی، نقدی و غیرنقدی به آسیبدیدگان رسیده است.
فضل هادی پردیس، باشندهٔ ولسوالی سپینغر ننگرهار، گفت که سقف مهمانخانهٔ آنها بر اثر بارندگی شدید فرو ریخته و چهار نفر در روستای آنان بر اثر صاعقه زخمی شدهاند.
"چهار دیواری مهمان خانه ما فرو ریخته است تلفات جانی نداریم اما خسارت مالی هنگفت داریم. در قریه ما یک منطقه پیخی نام دارد که دیشب شاهد صاعقه بود که در نتیجه چهار نفر زخمی شدهاند."
او افزود که در ولسوالی اچین، سیلابها بندهای آب را تخریب کردهاند.
مقامهای طالبان اعلام کردهاند که در چهار روز گذشته، به دلیل بارندگیهای شدید، سیلابها، رانش زمین و صاعقه در ۲۵ ولایت کشور ۲۸ نفر جان باخته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث گفت: «۱۳۰ خانه بهطور کامل و ۴۳۸ خانه و ۱۰ دکان بهطور جزئی آسیب دیدهاند.» این رویدادها بین ۶ تا ۱۰ حمل در کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، لوگر، زابل، کندهار، هلمند، هرات، غور، بلخ، بادغیس، سمنگان، سرپل، بغلان، تخار، جوزجان، فاریاب، بدخشان، ننگرهار و لغمان رخ دادهاند.
بارندگیهای شدید و سیلابها تنها افغانستان را متاثر نکرده، بلکه در همسایگی آن در پاکستان نیز خسارات جانی و مالی به بار آورده است. در ایالت خیبر پختونخوا تاکنون ۱۷ نفر جان باخته و ۵۶ نفر دیگر زخمی شدهاند.