مقامهای محلی طالبان در ولایت ننگرهار میگویند که گذرگاه تورخم بهروی بازگشت مهاجران افغان از پاکستان باز شده است.
دفتر والی طالبان در ننگرهار روز سه شنبه ۱۱ حمل در اعلامیه که به گروههای وتساپ خبرنگاران فرستاده نوشته که دروازه تورخم بروی افغانهای بازگشتکننده باز شده است.
در ادامه آمده که برای افغانهای بازگشته در کمپ عمری تورخم در تمام بخشها آمادگی گرفته شده است.
قریشی بدلون آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار نیز در صفحه فیسبوکش نوشته که دروازهٔ تورخم بهروی تمام مهاجران گشوده شده و آنان می توانند اموال خود را با خاطر آسوده بار کنند.
در همین حال، صدرشاه خالد، منبع آگاه و نماینده پیشین شاروالی محلی در تورخم از آنسوی خط دیورند، میگوید که پس از نشست مشترک مقامهای دو طرف، این گذرگاه بازگشایی شده است. به گفته او، توافق شده که این مسیر روزانه از ساعت ۹ صبح تا ۱ بعدازظهر بهروی بازگشت مهاجران باز باشد.
او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
«پس از یک نشست تفصیلی میان مقامهای پاکستان و افغانستان در دو سوی مرز، دروازه بهروی بازگشتکنندگان باز شده و مهاجران از ساعاتی به اینسو دوباره به کشور بازمیگردند.»
در عین حال، قاری نظیمگل شینواری، از باشندگان منطقه شینواری کرم و از مسئولان تاجران و کارگران در تورخم، ضمن استقبال از این اقدام، خواستار بازگشایی کامل این گذرگاه شد.
او گفت:
«ما از مقامهای دو طرف میخواهیم که مسیر تجارت و رفتوآمد را نیز باز کنند، روند صدور ویزه را تسهیل سازند و زمینه بازگشت همه مهاجران را فراهم کنند.»
گذرگاه تورخم پنجشنبه هفته گذشته نیز برای چند ساعت بهروی مهاجران باز شد، اما بهدلایل نامشخص بار دیگر از سوی پاکستان بسته شد.
برخی کارمندان سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت پیشتر به رادیو آزادی گفته بودند که در نتیجه حملات راکتی ماه گذشته، بخشی از تجهیزات از جمله سیستمهای ثبتنام و بیومتریک در این گذرگاه آسیب دیده یا نابود شدهاند؛ موضوعی که میتواند روند بازگشت مهاجران را با مشکل مواجه سازد.
با این حال، قریشی بدلون گفته است که کمپ عمری تورخم بهگونه کامل برای پذیرایی از مهاجران آماده شده و تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شده است.
گذرگاه تورخم در بیش از یک ماه گذشته، همزمان با آغاز درگیریها در ۲۶ فبروری میان طالبان و پاکستان، بهروی بازگشت مهاجران بسته شده بود. همچنین در بیش از شش ماه گذشته، بهدلیل تنشها میان دو طرف، این گذرگاه بهروی رفتوآمد و تجارت نیز مسدود بوده است.
شماری از مهاجران افغان در پاکستان و افرادی که در کمپهای نزدیک تورخم منتظر بازگشایی این گذرگاه بودند، پیشتر به رادیو آزادی گفته بودند که در صورت عدم انتقال سریع و امن به افغانستان، با مشکلات جدیتری روبهرو خواهند شد.