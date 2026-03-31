وخامت وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان ؛ زنان از خاموشی اجباری می گویند

شماری از زنان در افغانستان می‌گویند طالبان روز به روز محدودیت‌ها را بر زنان و دختران افزایش می‌دهند و آنان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته اند؛ موضوعی که سازمان ملل متحد نیز در گزارش تازه خود به آن اشاره کرده است.

یک زن باشنده شهر کابل به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:

«بیش از چهار سال می‌شود که طالبان زنان را خاموش ساخته‌اند، اما دل‌های ما پر از فریاد است. ما از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که در برابر طالبان خاموش نباشند، شما برای حق و آینده ما مبارزه کنید.»

یک زن دیگر باشندۀ شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت صحبت با رادیو آزادی روز سه‌شنبه (۱۱حمل) از سازمان ملل متحد خواست فشارها بر طالبان را افزایش دهد.

« می‌خواهیم که فشارها را بر طالبان افزایش دهند و اجازه ندهند یک نسل کامل فراموش شود. ما فقط حق خود را می‌خواهیم؛ حق آموزش و کار. ما نمی‌خواهیم فراموش شویم.»

این اظهارات و خواسته های زنان افغان در حالی مطرح می‌شود که سازمان ملل متحد نیز در گزارش تازه ای گفته که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، به‌ویژه شرایط زندگی زنان و دختران به‌گونه جدی بدتر شده است.

این گزارش که دوره زمانی از اگست ۲۰۲۵ تا جنوری ۲۰۲۶ را بررسی کرده، روز دوشنبه (۱۰حمل) در وبسایت سازمان ملل منتشر شده است.

ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به محدودیت‌های گسترده بر زنان در افغانستان تأکید کرده که سیاست‌ها و فرمان‌هایی که از سوی طالبان از سال ۲۰۲۱ به این‌سو عملی شده، تأثیرات منفی گسترده‌ای بر زندگی مردم، به‌ویژه زنان، گذاشته است.

در این گزارش آمده که طالبان زنان و دختران را از بسیاری بخش‌های جامعه دور ساخته‌اند، برای‌شان اجازۀ آموزش بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون را نمی‌دهند و همچنان دسترسی آنان به کار، خدمات عمومی و آزادی رفت‌وآمد را به‌ شدت محدود کرده‌اند.

در این گزارش همچنین گفته شده که بحران حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد.

در ادامه آمده که ۲۱ اعشاریه ۹ میلیون نفر در افغانستان که نیمی از نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند، در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

بر اساس این گزارش، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازگشت سه میلیون مهاجر از کشورهای همسایه در جریان یک سال و ادامه خشکسالی، بحران اقتصادی افغانستان را بیشتر تشدید کرده است.

در گزارش سازمان ملل متحد همچنین آمده که طالبان هنوز هم مجازات‌ مانند اعدام و مجازات در محضر عام را عملی می‌کنند که به گفتۀ این سازمان، نقض جدی حقوق بشر به‌شمار می‌رود.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ، افغانستان را «گورستان حقوق بشر» خوانده و گفته است که در حال حاضر میلیون‌ها انسان در این کشور در فقر شدید زندگی می‌کنند و از حقوق اساسی مانند آموزش و خدمات صحی محروم هستند.

در این گزارش از طالبان خواسته شده که هرچه زودتر سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند، حقوق زنان را تأمین کنند، اعدام‌ها را متوقف سازند و آزادی‌های اساسی را تضمین کنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، در مورد گزارش تازه سازمان ملل متحد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد ؛ اما پیش از این حکومت طالبان بارها ادعا کرده که حقوق زنان را در افغانستان بر اساس شریعت اسلامی تأمین کرده است.

طالبان پس از حاکم شدن دوباره در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی ، از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار و موارد دیگر محدودیت هایی را بر زنان و دختران وضع کردند.



