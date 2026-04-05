آقای ترمپ صبح امروز یکشنبه (۱۶حمل) در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت که در چند ساعت گذشته، نیروهای نظامی ایالات متحده یکی از جسورانهترین عملیاتهای جستوجو و نجات در تاریخ امریکا را برای این پیلوت انجام دادند.
رئیس جمهور ترمپ همچنان گفت : «این رزمندهٔ شجاع در پشت خطوط دشمن، در کوهستانهای خطرناک ایران، توسط دشمنان ما که ساعتبهساعت به او نزدیکتر میشدند، تحت تعقیب بود، اما هرگز تنها نبود. زیرا فرمانده کل قوا، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک اردو و دیگر رزمندگان، شبانهروزی موقعیت او را زیر نظر داشتند و با دقت برای نجاتش برنامهریزی میکردند.»
پیش از این ، خبرگزاری رویترز امروز به نقل از دو مقام امریکایی خبر داد که پیلوت دوم جت جنگی اف ۱۵ سرنگونشده در ایران نجات یافته است.
یک فروند جت جنگی اف ۱۵ امریکا در ولایت کهگیلویه و بویراحمد ایران جمعۀ گذشته سقوط کرد.
ایران اعلام کرده بود که این جت را سرنگون کرده است.
یکی از دو پیلوت این جت در همان ساعات اولیه توسط نیروهای جستوجوی اردوی امریکا نجات یافت، اما اثری از دیگری نبود.
رئیس جمهور دونالد ترمپ گفته که اردوی ایالات متحده دهها طیاره، مجهز با مرگبارترین سلاحهای جهان، را برای نجات و بازگرداندن این پیلوت اعزام کرد.