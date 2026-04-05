متقی: در تلاش افزایش حجم تجارت با کشورهای آسیای میانه هستیم

امیرخان متقی که روز یک‌شنبه در نشستی موسوم به "گفت‌وگوی مشورتی افغانستان-آسیای مرکزی" صحبت می‌کرد گفت که در سال ۲۰۲۵ میزان تجارت افغانستان با کشورهای آسیای میانه به ۲.۷ میلیارد دالر افزایش یافته بود.

هدف مشترک ما این است که حجم تجارت افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در سه یا چهار سال آینده به حدود ۱۰ میلیارد دالر افزایش یابد.

متقی افزود: "هر چند توازن در این داد و ستد تجارتی وجود ندارد و باید روی آن توجه صورت گیرد. هدف مشترک ما این است که حجم تجارت افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در سه یا چهار سال آینده به حدود ۱۰ میلیارد دالر افزایش یابد."

در نشست کابل که با حضور نمایندگان تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبیکستان و قزاقستان برگزار شده بود، متقی گفت که افغانستان به دنبال استفاده از "موقعیت ژئواکونومیک خود" برای اتصال آسیای میانه با آسیای جنوبی و غربی است.

پس از پر تنش شدن روابط حکومت طالبان با پاکستان حدود شش ماه است که گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان به روی ترانزیت و تجارت بسته است.

حکومت طالبان و بخش خصوصی افغانستان همواره از ایران و کشورهای آسیای میانه به عنوان بدیل تجارت با پاکستان یاد کردند.

اما آغاز حملات امریکا و اسرائیل بر ایران، از بیش از یک ماه به این سو، روی تجارت افغانستان از طریق ایران نیز تاثیر منفی گذاشته است.

هر چند مقام‌های ایرانی و سکتور خصوصی افغانستان قبلاً اعلام کردند که تجارت ایران با افغانستان ادامه دارد، اما حدود دو هفته پیش مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل جنگ در ایران، هزاران کانتینر حامل کالاهای ترانیزیتی افغانستان در بندر جبل علی امارات متحدۀ عربی و بنادر ایران گیر مانده‌اند.

از سوی دیگر برخی واردکنندگان تیل و رانندگان تکسی اخیراً به رادیو آزادی گفتند که پس از آغاز درگیری‌ها در ایران، بهای مواد نفتی در افغانستان افزایش یافته است.

از سوی دیگر کشورهای آسیای مرکزی که محصور با خشکی هستند، در تلاش هستند از طریق افغانستان که به سمت جنوب می‌رود، به بحر راه یابند، زیرا مسیر شمال این کشورها از طریق روسیه به دلیل تحریم‌ها بسته است.

نشستی که روز شنبه به میزبانی وزارت خارجۀ حکومت طالبان در کابل برگزار شد، بر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، همکاری منطقه‌ای، تجارت و گسترش مسیرهای ترانزیتی متمرکز بود.