به گزارش این خبرگزاری، مقامات محلی طالبان نظامیان پاکستانی‌ را به شروع این درگیری متهم کرده و ادعا کرده‌اند که در این درگیری شماری از سربازان پاکستانی کشته شده و یک پایگاه آنان نابود شده است.

با این حال، پاکستان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده و رادیو آزادی نیز به گونۀ مستقل نمی‌تواند این ادعا را تأیید کند.

یک ساکن ولسوالی تنیو که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:

دیشب حوالی ساعت سه و نیم بجه درگیری شدیدی رخ داد.

"دیشب حوالی ساعت سه و نیم بجه درگیری شدیدی رخ داد، مردم همه منطقه را ترک کردند و ما به شهر خوست آمدیم، ما می‌خواهیم تیراندازی متوقف شود زیرا مردم دچار مشکلات زیادی هستند."

او افزود که در این درگیری به غیرنظامیان نیز تلفات و خسارات وارد شده‌، اما جزئیات بیشتری نداد.

مستغفر گربز، سخنگوی طالبان در ولایت خوست، ، به تماس رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.

همزمان، مقامات محلی طالبان در کنر گزارش داده‌اند که یک روز قبل در ولسوالی دانگام، یک مسجد در نتیجۀ حملۀ توپخانه‌ای نیروهای پاکستانی ویران شده است.

بخش ولایتی تلویزیون ملی در کنترل طالبان در کنر ویدیویی نیز منتشر کرده که یک مسجد ویران شده را نشان می‌دهد و ادعا می‌شود که این حمله توسط نیروهای پاکستانی با استفاده از راکت انجام شده است.

با آنکه پس از آتش‌بس عید فطر به نظر می‌رسد تنش‌ها کاهش یافته، اما هر ازگاهی گزارش‌هایی از درگیری‌ها و حملات توپخانه‌ای در امتداد خط دیورند منتشر می‌شود.

این درگیری‌های تازه در حالی رخ داده که مذاکرات میان هیئت‌های طالبان و پاکستان با میانجیگری چین در شهر ارومچی برای حل مشکلات ادامه دارد.

یک منبع مطلع که نخواست نام و صدایش فاش شود، روز دوشنبه، ۱۷ حمل به رادیو آزادی مدعی شد که مذاکرات به پایان نزدیک شده و هر دو طرف در برخی مسائل موافقت کرده‌اند تا ضمانت‌های کتبی به یکدیگر بدهند.

این منبع افزود که هیئت طالبان آماده است به پاکستان اطمینان دهد که خاک افغانستان توسط تحریک طالبان پاکستان علیه آن کشور استفاده نخواهد شد، اما مسئولیت حوادث امنیتی در داخل پاکستان به طالبان افغان مرتبط نخواهد بود.

منبع همچنان مدعی شد که هیئت پاکستانی نیز آماده است تا به گونۀ کتبی تضمین دهد که مسیرها تحت هر شرایطی مسدود نخواهند شد.

حکومت طالبان و پاکستان تاکنون جزئیات رسمی مذاکرات جاری را منتشر نکرده‌اند، اما پیش‌ از این، وزارت خارجۀ چین در سوم اپریل اعلام کرده بود که مذاکرات به گونۀ تدریجی و مثبت پیش می‌رود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

تنش‌ها، درگیری‌ها، حملات هوایی و راکتی میان طالبان و پاکستان در ۲۶ فبروری آغاز شد که باعث تلفات گسترده غیرنظامیان در مناطق نزدیک خط دیورند و آوارگی هزاران خانواده شده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای در روز یک‌شنبه، ۱۶ حمل، ادعا کرده که از ۲۲ فبروری تاکنون، در حملات هوایی و زمینی پاکستان، ۷۶۱ غیرنظامی افغان کشته و ۶۲۲ نفر زخمی شده‌اند و بیش از ۲۷ هزار خانواده در مناطق نزدیک خط دیورند آواره شده‌اند.

با این حال، هیچ نهاد مستقل در افغانستان این آمار را تأیید نکرده است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان گزارش داده که از ۲۶ فبروری تا ۱۶ مارچ، بر اثر حملات پاکستان ۷۶ غیرنظامی کشته و ۲۱۳ نفر زخمی شده‌اند، اما گفته شده که این آمار شامل قربانیان حمله به یک مرکز درمان معتادان در کابل که طالبان ادعا کرده‌اند ۴۰۸ نفر کشته و ۲۶۵ نفر زخمی شده‌اند، نمی‌شود.

پاکستان نیز در بیانیه‌ای در روز یکشنبه، ۱۶ حمل، ادعا کرده است که در عملیات نیروهای امنیتی این کشور در افغانستان، نزدیک به ۸۰۰ "تروریست" کشته و بیش از هزار نفر زخمی شده‌اند، اما رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به گونۀ مستقل تأیید کند.

پاکستان طالبان را متهم می‌کند که از خاک افغانستان برای حمله طالبان پاکستانی و گروه‌های جدایی‌طلب بلوچ علیه این کشور استفاده می‌کنند، اما طالبان این اتهامات را رد کرده و گفته‌اند که هیچ‌کس اجازه ندارد از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند.