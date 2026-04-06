دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا روز دوشنبه گفت ضرب‌الاجلی که او برای رسیدن به توافق با ایران تا روز سه‌شنبه تعیین کرده نهایی است.

او حاشیه مراسم عید پاک در واشینگتن به خبرنگاران گفت که پیشنهاد ایران «به اندازه کافی خوب نیست، اما قدم قابل توجهی است».

رئیس‌جمهور امریکا همچنین گفت:

«اگر آن‌ها کاری را که باید انجام دهند، انجام بدهند، این جنگ خیلی زود پایان می‌یابد. آن‌ها می‌دانند چه باید بکنند و به نظر من با نیت واقعی در حال مذاکره هستند.»

ترمپ این اظهارات را در مراسم عید مسیحیان در قصر سفید بیان کرد.

در همین حال، در حالی‌که تنها چند ساعت تا پایان ضرب‌الاجل باقی مانده، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده که ایران در چارچوب یک آتش‌بس موقت، بازگشایی فوری تنگۀ هرمز را نخواهد پذیرفت.

رویترز روز دوشنبه (۱۷ حمل) به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که طرحی برای پایان دادن به درگیری‌ها میان ایران و امریکا ارائه شده که شامل بازگشایی تنگۀ هرمز نیز می‌شود.

به گفتۀ این منبع، چارچوبی برای پایان تنش‌ها از سوی پاکستان تهیه و شام یک‌شنبه با ایران و امریکا شریک شده است. این طرح دو مرحله دارد: نخست آتش‌بس فوری و سپس رسیدن به یک توافق جامع.

اما ساعاتی بعد، رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داد که ایران بازگشایی تنگۀ هرمز را در چارچوب آتش‌بس موقت نمی‌پذیرد و تعیین ضرب‌الاجل و فشار برای توافق را نیز قبول ندارد.

این موضع را اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران نیز تأیید کرده و گفته است که مذاکرات با «ضرب‌الاجل و تهدید به جنایت جنگی» سازگار نیست.

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده که ایران پاسخ ده‌ماده‌ای خود را در مورد طرح آتش‌بس به پاکستان سپرده تا به امریکا منتقل شود.

بر اساس این طرح، ایران آتش‌بس موقت را رد کرده و خواستار پایان دایمی جنگ شده است. همچنین، ایران خواهان آزادی رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگۀ هرمز و لغو تحریم‌های اعمال‌شده علیه خود شده است.