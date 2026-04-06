دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می گوید که مذاکرات پیش‌رو با ایران پس از آتش‌بس در عقب درهای بسته دایر خواهد شد.

ترمپ با نشر بیانیه‌ای در شبکۀ اجتماعی، تروث سوشال متعلق به او، با انتقاد از پیش‌نویس‌ها و متن‌هایی که به حیث اجندای کاری مذاکره میان تهران و واشینگتن اعلام می‌شود، نوشته:«فقط یک مجموعه از «نکات» معنادار وجود دارد که برای امریکا قابل قبول است و ما در جریان مذاکرات، آنها را عقب درهای بسته مورد بحث قرار خواهیم داد.»

او افزوده «این همان نکاتی هستند که اساس توافق ما برای برقراری آتش‌بس بوده‌اند. این موضوع منطقی و به راحتی قابل حل است.»

این موضع در حالی بیان شده که یک مقام امریکایی نیز به خبرگزاری فرانسپرس گفته که طرح ۱۰ ماده‌ای که ایران آن را به حیث دستور کار مذاکره اعلام کرده، شامل شروطی نیست که حکومت امریکا برای توقف درگیری با آنها موافقت کرده است.

این مقام ارشد که از افشای نامش خودداری شده، گفته «سندی که رسانه‌ها در مورد آن گزارش می‌دهند، چارچوب کاری مورد توافق نیست.»

این مقام توضیح بیشتر نداده، فقط گفته که «ما به احترام فرآیند مذاکرات، در محضر عام مذاکره نخواهیم کرد.»