تیراندازی در نزدیکی کنسولگری اسرائیل در استانبول

ویدئوهای منتشرشده از این واقعه نشان میدهد که با آغاز تیراندازی، نیروهای پولیس در محل حاضر شده و به حالت آمادهباش درآمدهاند.
برخی منابع به خبرگزاریها گفتهاند در حال حاضر هیچ دیپلمات اسرائیلی در ترکیه مستقر نیست.
در تصاویر ویدئویی ، افسران پلیس دیده میشوند که همزمان با شنیده شدن صدای تیراندازی، سلاح خود را بیرون میکشند و پناه میگیرند. همچنین فردی در یکی از صحنهها دیده میشود که خونآلود بر زمین افتاده است.
بر اساس این گزارش، حضور نیروهای مسلح پولیس در اطراف کنسولگری اسرائیل در استانبول همواره پررنگ است و پس از این حادثه نیز گشتزنی نیروهای امنیتی در منطقه افزایش یافته است.
مقامهای رسمی ترکیه هنوز جزئیات بیشتری درباره عامل یا انگیزهٔ این تیراندازی منتشر نکردهاند، اما والی استانبول گفته «مهاجمان برای انجام حمله به کنسولگری اسرائیل از تفنگهای جنگی و سلاح گرم استفاده کردهاند.»