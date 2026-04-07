بیماران سرطان در انتظار بازشدن راه های زمینی بین افغانستان و پاکستان

عبدالخالق، باشندۀ ولایت فراه می گوید که داداللّه شوهر خواهرش از هشت ماه به اینسو از بیماری سرطان مثانه رنج میبرد.
او به رادیو آزادی گفت که داکتران توصیه کرده اند که این بیمار را باید هرچه سریعتر برای درمان به بیرون از افغانستان، از جمله پاکستان ببرند ؛ اما به گفتۀ عبدالخاق ، از زمانیکه راهها بین افغانستان و پاکستان مسدود شده وضعیت صحی بیمار بسیار وخیم شدهاست.
«وقتی بیمار را به شفاخانه جمهوریت کابل بردیم، آنها گفتند که ۲۰ درصد احتمال درمان وجود دارد، اما بعداً او را به بخش سرطان شفاخانۀ استقلال بردیم، آنجا گفتند که این بیمار ۱۰۰ درصد سرطان دارد، او را به خارج منتقل کنید. ما گفتیم راه پاکستان بسته است.»
عبدالخالق افزود که او بارها دادالله را به شفاخانههای مختلف فراه، هرات، قندهار و کابل برده، اما داکتران گفته اند که درمان کامل در داخل کشور امکانپذیر نیست.
وی افزود که دادالله پدر شش فرزند زیرسن و یگانه سرپرست خانواده اش است.
او میگوید که خانوادۀ دادالله توانایی پرداخت هزینۀ انتقال وی را به هند یا سایر کشورها ندارد.
عبدالخالق از حکومت پاکستان و طالبان خواست که راههای زمینی را به روی بیماران هرچه زودتر دوباره باز کنند.
«اگر آنها این راه را اکنون باز کنند، برای ما مسیر فراه با هلمند و کندهار، کویته و لاهور نسبت به کابل نزدیک است که باید هرچه سریعتر باز شود، زیرا در کابل به ما گفتند درمان در لاهور انجام میشود،ما هم گفتیم چگونه او را ببریم، نه پیاده میتوانیم و نه از طریق طیاره امکانات داریم.»
تلاش کردیم که در این مورد با شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه گفتوگو کنیم، اما تا زمان تهیۀ این گزارش، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
این تنها داستان دادالله نیست، بلکه بر اساس گزارش ها صدها بیمار در افغانستان وجود دارند که به سرطان و بیماریهای خطرناک و حساس مبتلا هستند و امکان درمان کامل بسیاری آنها در داخل این کشور فراهم نیست.
پیشتر سازمان جهانی صحت و سایر نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان گزارشهایی را در مورد کمبود امکانات پیشرفتۀ صحی و درمان بیماریهای سرطانی منتشر کرده و در این مورد ابراز نگرانی کرده بودند.
افغانها سالها است که بیماران خود را برای درمان بهتر به ویژه به پاکستان منتقل میکنند، زیرا در مقایسه با سایر کشورها، دسترسی به درمان آسانتر و هزینههای درمان مناسبتر است.
اما از تاریخ ۲۶ فبروری، یعنی از زمانیکه درگیریها میان طالبان و نیروهای پاکستانی آغاز شد، مسیرها میان افغانستان و پاکستان بسته شده و از هفته گذشته گذرگاه تورخم فقط برای بازگشت مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان دوباره گشوده شد.