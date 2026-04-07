هشدار بارندگی شدید در افغانستان؛ خطر سیلاب و سرما در چند ولایت

احمدالله، باشنده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار که پیشه‌اش دهقانی است، روز سه شنبه ۱۸ حمل به رادیو آزادی گفت که خانه و زمین‌هایش در اثر زلزله و سیلاب آسیب دیده و او روز گذشته با خانواده سی نفره‌اش به خانه نزدیکان‌شان به ولسوالی سرخرود رفته است.

«چند شب قبل زلزله شده بود و بخش های از خانه فروریخته بود حالا هم با بارندگی ها خطر فروریختن خانه زیاد بود با آمدن آب دیوار های اساسی و مهم در خطر افتادن بودند مجبور شدیم از آنجا برآیم ،حالا در دست ما هیچ چیزی نیست،بارندگی ادامه دارد،نمی دانیم تا چه زمان اینجا خواهیم ماند ،خانه و وسایل خانه ما زیر آب اند،ما از حکومت و موسسات می خواهیم که به طور فوری کمک کنند بیایند با چشم خود بیبینند و آن را جور کنند.»

همچنان یک باشنده ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:

«نه خیمه به ما داده اند نه غذا،هیچ چیز برای خوردن نداریم،پنج برادر در یک حویلی زندگی می کنیم فامیل های خود را به خانه خویش و قوم فرستاده ایم ،فعلا در خانه هیچ وسیله ای نیست که خشک باقی مانده باشد،ما خسارات مالی زیادی دیده ایم.»

اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان پیش از این گفته که برای آسیب دیدگان از رویداد های طبیعی اخیر کمک های غذایی و غیر غذایی رسانده است.

این درحالیست که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (اف ای او) اعلام کرده که پیش‌بینی می‌شود که مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی افغانستان تا یک هفته آینده شاهد باران‌های شدید باشند.

این سازمان با نشر گزارشی دوشنبه ۱۷ حمل تأکید کرده که هرچند بارندگی برای رشد محصولات کشاورزی و علفزار ها مفید است، اما باران ‌های سنگین می‌تواند خطر سیل در شهرها و روستاها را افزایش دهد و به زمین‌های زراعتی، زیرساخت‌ها و معیشت جوامع آسیب‌پذیر خساره وارد کند.

در ادامه آمده که علاوه بر این، درجه هوا در بسیاری از مناطق پایین‌تر از حد معمول است و در ارتفاعات بالاتر شرایط زیر صفر ادامه دارد، که فشار سرما را بر محصولات زراعتی و مواشی افزایش می‌دهد و خطر یخ‌زدگی موضعی در شمال شرق، شرق و ارتفاعات مرکزی افغانستان وجود دارد.

در این حال مستغفر گربز، سخنگوی والی خوست به رسانه ها گفته که روز دوشنبه در پی فرو ریختن دیوار یک خانه در قریه گنگینی ولایت خوست که در نتیجه بارندگی ها آسیب دیده بود ، سه زن کشته و دو کودک را زخمی شده اند.

طبق آمار اداره ملی مبارزه با حوادث طالبان، در پی باران‌های شدید و سیلاب‌ها در سراسر افغانستان تاکنون دست‌کم ۱۱۰ نفر جان باخته و ۱۶۰ نفر زخمی شده‌اند.

از سوی هم ، اداره پیش‌بینی آب و هوای وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران های شدید و جاری شدن سیل در ۳۲ ولایت به جز فراه و نیمروز خبر داده است.

طبق این پیش‌بینی، روز سه‌شنبه (۱۸ حمل) وزش بادهای شدید نیز با سرعت ۵۰ تا ۸۵ کیلومتر در ساعت در ولایت‌های شرقی، مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی و همچنین برفباری در مناطق سردسیر و مرتفع رخ خواهد داد و میزان باران به ۱۰ تا ۶۵ میلی‌متر خواهد رسید.

همچنان محمد اشرف حق شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز سه‌شنبه ۱۸ حمل در شبکه ایکس نوشته که به دلیل برفباری، باران، جاری شدن سیلاب و لغزش کوه در برخی ولایات، شماری از مسیرهای مواصلاتی در مناطق مختلف بسته شده‌اند.

او افزوده که این مسیرها شامل شاهراه سالنگ‌ها، شاهراه کابل-جلال‌آباد، شاهراه سمنگان-مزارشریف، مسیرهای ولسوالی‌های مارمل، چمتال و چهارکنت در ولایت بلخ، مسیرهای نازیان، دوربابا، سپین‌غر و پچیر آگام در ولایت ننگرهار، شاهراه‌های بادغیس-هرات و بادغیس-فاریاب، شاهراه غور-هرات، مسیر دره‌صوف-مزارشریف و ایبک-روی‌دوآب در ولایت سمنگان، مسیر ولسوالی چهارسده در ولایت غور و مسیرهای کوتل قوناق و بکک در ولایت بامیان می‌شوند که کار برای بازگشایی آن‌ها جریان دارد.