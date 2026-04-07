فکر نکنم که جلسۀ ارومچی بتواند تمام مشکلات را یکسره حل کند

یک منبع آگاه که نخواست نامش افشا شود، به رادیو آزادی گفت که این گفت‌وگوها به گونهٔ رسمی روز سه‌شنبه(۱۸ حمل) پایان یافت، اما روزنامهٔ پاکستانی «اکسپریس تریبیون» گزارش داده که «احتمال دارد این گفت‌وگوها تا روز پنجشنبهٔ ادامه یابد.»

یک منبع دیگر طالبان نیز در صحبت به رادیو آزادی، روز دوشنبه گفته بود، که گفت‌وگوها در اورمچیِ به پایان آن نزدیک شده و دو طرف در بارۀ برخی موارد روی ضمانت‌های کتبی توافق کرده‌اند.

گفت‌وگوهای صلح میان طالبان و هیأت پاکستانی به میانجیگری چین، هفت روز پیش در تاریخ ۱۳ حمل در شهر اورمچی در چین آغاز شد.

گرچه جزئیات زیادی از این گفتگو‌ها منتشر نشده، اما براساس گزارش اکسپریس تریبیون، در این مذاکرات جانب پاکستان سه خواست مهم را از طالبان افغانستان مطرح کرده است.

بر اساس اکسپریس تریبیون، «اسلام‌آباد از حکومت طالبان می‌خواهد که تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی) به‌طور رسمی را یک گروه تروریستی اعلام کند، تشکیلات این گروه را از بین ببرد و اسناد تطبیق این اقدامات را به‌طور رسمی ارائه کند.»

طالبان و حکومت پاکستان نمی توانند از خطوط سرخ خود عبور کنند

هرچند حکومت طالبان در مورد این گزارش‌ها به‌طور رسمی واکنش نشان نداده و دربارۀ گفت‌وگوهای اورمچی نیز جزئیات زیادی منتشر نکرده، اما یک منبع به رادیو آزادی گفت که هیأت طالبان آماده است به پاکستان اطمینان کتبی دهد که از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان استفاده نخواهد شد، اما تأکید کرده که حکومت طالبان، مسئول رویدادهای امنیتی در داخل پاکستان نیست.

آیا با درنظر داشت خواست‌های پاکستان، مذاکرات در اورمچی می‌تواند به منازعهٔ کنونی بین افغانستان و پاکستان پایان دهد؟

داکتر عزیز احمد بارز، دیپلومات سابق و آگاه سیاسی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت، به نظر نمی رسد که این گفتگو ها به یک راه حل دراز مدت منجر شود :

«با توجه به بحران عمیقی که در روابط طالبان و پاکستان وجود دارد، من فکر نکنم که جلسۀ ارومچی بتواند تمام مشکلات را یکسره حل کند. احتمال دارد اندکی تنش ها کم کند. فکر می کنم اصل تنش ریشه در تی تی پی دارد، زیرا تی تی پی از رفقای نزدیک طالبان است و به هیچ صورت نه طالبان و نه هم حکومت پاکستان نمی توانند از این خط سرخ خود عبور کنند. برای طالبان حضور و رفاقت تی تی پی خط سرخ است و برای حکومت پاکستان هم تسلیم‌دهی تی تی پی به عنوان خط سرخ است، که بدون جور آمدن روی تی تی پی، فکر نمی کنم هیچ تنش یک شبه مهار شود .»

تا اکنون هیچ اعلامیهٔ رسمی از گفت‌وگوهای صلح اورمچی به میانجیگری چین منتشر نشده، اما روز سه‌شنبه، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجهٔ حکومت طالبان، در ملاقات با ژاو شینگ، سفیر چین، در کابل این گفت‌وگوها را مفید خوانده است.

تنش‌ها، درگیری‌ها، حملات هوایی و راکتی میان افغانستان و پاکستان از ۲۶ فبروری سال جاری به اینسو ادامه دارد و در نتیجهٔ آن، در مناطق نزدیک به خط دیورند به افراد ملکی‌ تلفات و خساراتی وارد شده، هزاران خانواده از مناطق اصلی شان بی‌جاشده شده‌اند.

حکومت طالبان رسماً ادعا کرده که از ۲۲ فبروری تا کنون در حملات هوایی و زمینی پاکستان ۷۶۱ فردملکی افغان کشته، ۶۲۲ تن زخمی و بیش از ۲۷ هزار خانواده بی‌جا شده‌اند. اما این آمار از سوی هیچ نهاد مستقل تأیید نشده است.

پاکستان نیز ادعا می کند که پناهگاه‌های به گفتۀ خود«تروریستان» را در داخل قلمرو افغانستان هدف قرار می‌دهد.