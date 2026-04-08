آن‌ها در صحبت با رادیو آزادی افزودند که ادامۀ این وضعیت می‌تواند به یک بحران انسانی در منطقه منجر شود.

یکی از باشنده‌گان ولسوالی کامدیش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید که مردم نه پیاده و نه سواره می‌توانند از راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال این ولایت عبور کنند، زیرا خطر هدف قرار گرفتن از سوی نیروهای پاکستانی در پوستۀ در آن‌سوی خط دیورند وجود دارد.

نظامیان پاکستانی در این باره چیزی نگفته اند.

این باشندۀ کامدیش در مورد مشکلات مردم به دلیل مسدود بودن راه های مواصلاتی به رادیو آزادی گفت:

«بعد از مسدود شدن راه، ۴ تا ۵ خانم باردار به‌دلیل نرسیدن به‌موقع به داکتر وفات کردند. همچنان چند بیمار اپندکس نیز قربانی این وضعیت شدند. به همین شکل، مردم به دلیل نبود دسترسی به مواد غذایی با مشکلات جدی روبه‌رو اند.»

این مرد می‌افزاید که برخی مردم از طریق راهی در منطقۀ به نام «کمو» در ولسوالی کامدیش، حدود ۱۵ ساعت پیاده‌روی می‌کنند تا خود را از آن مناطق بیرون کنند، زیرا به‌گفتهٔ او در آن‌جا به مواد غذایی دسترسی ندارند.

یک باشندۀ ولسوالی برگ‌متال به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:

«مردم برگ‌متال و کامدیش با یک بحران شدید انسانی روبه‌رو هستند. این دو ولسوالی که در نزدیک خط دیورند قرار دارند، با تهدید حملات نیروهای پاکستانی مواجه اند. در این‌جا مواد غذایی و دوا تمام شده و مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.»

کامدیش و برگ‌متال که به آن‌ها نورستان شرقی نیز گفته می‌شود، راه مستقیم به پارون، مرکز ولایت نورستان ندارند. به همین دلیل باشندگان این دو ولسوالی نیازهای غذایی و صحی خود را از ولایت کنر تأمین می‌کنند.

اما از نزدیک به یک‌ونیم ماه به این‌سو، راه میان این دو ولسوالی و ولسوالی ناری ولایت کنر بسته شده.

با وجود این‌که مقام‌های محلی طالبان در نورستان گفته بودند که تلاش می‌کنند راه گذرگاه «پپروک کندو» را که میان کامدیش و برگ‌متال با مرکز ولایت قرار دارد و به دلیل برف‌های سنگین مسدود شده بازگشایی کنند ؛ اما تا کنون هیچ گزارشی درباره باز شدن این مسیر منتشر نشده‌است.

ادارۀ هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) در یک گزارش تازه هشدار داده است که نزدیک به صد هزار تن در ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال به دلیل بسته شدن راه‌های مواصلاتی از خدمات اساسی محروم شده‌اند.

این اداره در گزارشی در ۱۸ حمل گفت که این مسیر در پی حملات نیروهای پاکستانی تخریب شده و رفت‌وآمد در آن با خطر تیراندازی‌های مرزی همراه است.

بر بنیاد این گزارش، تنها همین یک راه این ولسوالی‌ها را به ولسوالی ناری در ولایت کنر وصل می‌کند.

فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او در ۱۹ حمل به حریت، رسانه‌ی نزدیک به طالبان گفته است که نیروهای پاکستانی بر موترهایی که قصد ورود به ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال را دارند، حمله می‌کنند.

صمیم افزوده است که که به همین دلیل راه این ولسوالی‌ها به‌روی رفت‌وآمد بسته شده و مسئولان محلی طالبان در تلاش اند تا یک مسیر بدیل برای تردد باز کنند.

مقام های پاکستانی در بارۀ ادعای این مقام طالبان تبصره نکرده اند.

پس از اعلام آتش‌بس موقت از سوی پاکستان و نیروهای طالبان به مناسبت عید رمضان در ۲۸ حوت، طالبان ادعا کردند که یک موتر که قصد عبور از این مسیر را داشت، هدف هاوان نیروهای پاکستانی قرار گرفت که در نتیجهٔ آن یک داکتر زن و پسرش جان باختند.

حکومت طالبان در آن زمان ، پاکستان را به نقض آتش‌بس متهم کرد؛ اتهامی که اسلام آباد رد کرده است.

تنش‌ها و حملات هوایی و راکتی میان حکومت طالبان و پاکستان در ۲۶ فبروری آغاز شد که در نتیجهٔ آن، افزون بر مسدود شدن راه‌های مواصلاتی، در مناطق نزدیک به خط دیورند به افراد ملکی تلفات و خسارات وارد شده و هزاران خانواده از مناطق اصلی‌شان بی‌جا شده‌اند.