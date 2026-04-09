بی سرنوشتی پناهجویان افغان در کمپ «سیلیه» قطر

شماری از پناهجویان افغان در کمپ سیلیه قطر می‌گویند که هنوز معلوماتی درباره کشورهایی که قرار است به آنها منتقل شوند دریافت نکرده‌اند و این ابهام باعث شده نتوانند تا کنون تصمیم بگیرند آیا به آن کشورها بروند یا به افغانستان بازگردند.

به گفته آنان، پیش‌از این به پناهجویان گفته شده بود که این کمپ تا ۳۱ مارچ بسته می‌شود و بر اساس سیاست تازه ایالات متحده، ممکن است به کشورهای دیگر منتقل شوند.

یک پناهجوی افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از ۱۵ ماه به این‌طرف در کمپ سیلیه بسر می‌برد، روز پنجشنبه ۲۰ حمل به رادیو آزادی گفت:

«مسئولان در اینجا به ما گفته بودند که تاریخ ۳۱ مارچ کمپ سلیه بسته می‌شود و بر اساس یک پالیسی جدید امریکا که تازه اعلام شده شما ممکن به یک کشور دیگر انتقال داده می‌شوید، مردم تا ۳۱ مارچ منتظر ماندند، پس از آن هم که پرسیدند گفتند تا کنون هیچ حرف تازه‌ای نیست، تا هنوز هم سوال مردم این است که این کشور‌های دوم و سوم کدام کشورها اند که اگر به میل دل‌ما بود می‌رویم، در غیر آن به افغانستان برمی‌گردیم، اما تا حال هم این کشور‌های دوم و سوم مشخص نشده است.»

همچنان یک پناهجوی دیگر افغان که او هم نخواست در گزارش نامش ذکر شود، گفت که از ۱۸ ماه به این‌سو در حالت انتظار در کمپ سیلیه قطر بسر می‌برد:

«به ما مهاجرین در این کمپ گفته بودند که تا ۳۱ مارچ ما را به کشور سوم منتقل می‌کنند، اما تا هنوز انتقال هم نداده‌اند و وعده هم نه‌سپرده و چیزی نگفته‌اند، ما که با مقامات در اینجا از جمله با رئیس کمپ گپ می‌زنیم، می‌گویند که هر وقت که از واشنگتن امر، یا خوش‌خبری یا دستورالعمل آمد، ما آن را با شما شریک می‌سازیم، فعلاً منتظر هستیم ببینیم چه می‌شود.»





پناهجویان افغان از کمپ «سیلیه» به کدام کشورها منتقل خواهند شد؟

این در حالی است که بر اساس گزارش تازه برخی رسانه‌ها، از جمله روزنامه وال‌ستریت ژورنال گزارش داده که ایالات متحده با دو کشور در افریقا و یک کشور در آسیا درباره انتقال پناهجویان افغان که در کمپ «سیلیه» در نزدیکی دوحه قطر بسر می‌برند، گفتگو کرده، اما نام این کشورها فاش نشده است.

در ادامه آمده که قطر به‌گونهٔ غیرعلنی از ایالات متحده خواسته که هرچه زودتر این کمپ را ببندد، بر اساس این گزارش یک مقام امریکایی گفته که تلاش‌های امریکا برای قانع ساختن کشورهای عربی و اسلامی جهت پذیرش افغان‌ها ناکام بوده و به همین دلیل گفتگو با کشورهای دورتر آغاز شده است.

در این حال شماری از پناهجویان افغان که قبلاً در کمپ ابوظبی بسر می‌بردند، می‌گویند که در مجموع ۲۷ تن در ماه اگست سال گذشته به راوندا منتقل شده‌اند.

آنان می‌گویند که برای‌شان وعده داده شده بود که از آنجا به یک کشور دیگر انتقال داده می‌شوند، اما با گذشت ۸ ماه اقدامی صورت نگرفته است.

یکی از این پناهجویان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:

«ما را از ابوظبی به راوندا انتقال کردند، حدود ۸ ماه می‌شود، برای ما ۵ کشور را پیشنهاد کردند که در ظرف سه ماه منتقل می‌کنند، این کشورها شامل امریکا، کانادا، استرالیا، فرانسه بود و گفتند اگر مشکل پیش آمد برای مدتی به برازیل می‌فرستند بعد به کشور دیگر، اما تا کنون ما را اینجا انداخته که می‌پرسیم می‌گویند ما کاری کرده نمی‌توانیم.»

وال‌ستریت ژورنال در این گزارش افزوده که همزمان گزارش شده که به این پناهجویان پول پیشنهاد شده تا از برنامه‌شان برای رفتن به ایالات متحده صرف‌نظر کنند و سندی را دیده که نشان می‌دهد به هر متقاضی بین ۱۲۰۰ تا ۴۵۰۰ دالر به ازای هر عضو خانواده پیشنهاد می‌شود تا به افغانستان بازگردند.

همچنان گفته شده، در فورمی که به این پناهجویان داده شده تأکید شده که کسانی که با بازگشت موافقت می‌کنند، می‌پذیرند که «بازگشت به افغانستان ممکن است با خطراتی همراه باشد» و حکومت امریکا نمی‌تواند امنیت آنان را تضمین کند.

این روزنامه گفته که پیشنهاد پول به این پناهجویان در بدل بازگشت به افغانستان می‌تواند بسیاری از آنان را در معرض خطر پیگرد، زندان یا حتی مرگ قرار دهد.

حکومت طالبان می‌گوید که آنان به عفو عمومی رهبرشان متعهد هستند، اما گزارش‌های هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و برخی نهادهای دیگر حاکی از آن است که شماری از نظامیان و افرادی که در دوره جمهوری با امریکایی‌ها همکاری کرده‌اند با زندان، شکنجه و حتی خطر مرگ روبه‌رو شده‌اند؛ آنچه طالبان آن را رد کرده‌اند.

ایالات متحده هنوز نام هیچ کشوری را که حاضر به پذیرش این افراد باشد اعلام نکرده و گفته که هیچ‌کسی به‌زور بازگردانده نخواهد شد و در مورد این‌که چه تعداد افراد پیشنهاد دریافت پول و بازگشت به افغانستان را پذیرفته‌اند، معلوماتی منتشر نکرده است.

الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا، روز پنجشنبه ۲۰ حمل به رادیو آزادی گفت که در این مورد معلومات ندارد.

رسانه‌های امریکایی و خاورمیانه پیش‌از این گزارش داده‌اند که وزارت خارجه امریکا قصد داشت کمپ سیلیه در قطر را تا ۳۱ مارچ ببندد.

این کمپ پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱ برای اسکان افغان‌هایی ایجاد شد که با نیروهای امریکایی همکاری کرده و در انتظار انتقال به امریکا بودند و به گفته برخی مقامات امریکایی و افغان‌های ساکن این کمپ، در حال حاضر حدود یازده‌صد تن در آن بسر می‌برند.

برخی اعضای کانگرس پیشتر بستن کمپ را «خیانت عمیق» خوانده‌اند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، پس از بازگشت به قدرت در جنوری ۲۰۲۵، ضمن انتقاد از سیاست‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین امریکا، سیاست‌های سخت‌گیرانه ضد مهاجرت را علیه افغان‌ها و شهروندان ۷۵ کشور دیگر اعمال کرده و صدور ویزه برای آنها را متوقف کرده است.

او گفته روند مهاجرت تا زمانی ادامه نخواهد یافت که از امنیت امریکا و حفاظت از دارایی‌های شهروندان اطمینان حاصل نشود.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ و خروج نیروهای بین‌المللی به‌شمول نیروهای امریکایی، بسیاری از افغان‌هایی که با نیروهای امریکایی یا نهادهای بشردوستانه کار می‌کردند و خود را در افغانستان مصون نمی‌دانستند، از سوی امریکا به کشورهای سوم، به‌شمول قطر، منتقل شدند یا برای‌شان زمینهٔ انتقال فراهم شد.