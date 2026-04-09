سعید خطیب زاده ،روز پنج‌شنبه (۲۰حمل) گفت که «احتمالا» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ریاست هیئت ایرانی را برعهده بگیرد.

پیشتر ، کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید در نشست خبری گفت که هیئت امریکایی به رهبری ، جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور امریکا صبح روز شنبه در پاکستان مذاکرات با حکومت ایران را آغاز خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده که مقامات پاکستانی در آستانۀ مذاکرات میان ایران و امریکا، شهر اسلام‌آباد را به طور کامل قرنطینه کردند و تمامی مسیرهای دسترسی به یک منطقه ۳ کیلومتری اطراف هتل سرنا را مسدود کردند.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود که هیئت های ایالات متحده و ایران در این هتل اقامت داشته باشند؛ هتلی که به تمامی مهمانان اعلام کرده است تا روز یکشنبه اتاق های خود را تخلیه کنند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز پنج‌شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که تصمیم برای آتش بس و مذاکره با امریکا تصمیمی «به اتفاق» بود که «ارکان اصلی نظام» گرفتند و مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز آن را تأیید کرد.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، این بیانیه در حالی منتشر شده که گزارش‌هایی از نارضایتی بخشی از حامیان حکومت ایران در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

پزشکیان در بیانیۀ خود خواستار «حفظ اتحاد و اتفاق جمعی» با هدایت رهبر جمهوری اسلامی شده است.

او همچنین مدعی شده که جمهوری اسلامی با ملت های منطقه «سر جنگ ندارد» و حملات راکتی و پهپادی به این کشورها «پاسخ قاطع» ایران به حملات امریکا و اسرائیل بود.

این در حالی است که سپاه پاسداران طی جنگ اخیر علاوه بر شلیک راکت ها و پهپادها به اسرائیل و پایگاه های امریکا در کشورهای خلیج فارس، مناطق غیرنظامی و زیرساخت های اقتصادی کشورهای منطقه را نیز هدف قرار داد.

صدراعظم جرمنی روز پنج‌شنبه گفت که کشورش پس از برقراری یک آتش‌بس «شکننده» میان ایران و ایالات متحده که میتواند به مذاکرات صلح منجر شود، در حال آغاز گفت وگو با ایران است.

فردریش مرتس به خبرنگاران گفت که این اقدام «در هماهنگی با ایالات متحده و شرکای اروپایی ما» انجام می شود.

مرتس همچنان گفت که ادامۀ کارزار نظامی اسرائیل در لبنان میتواند مذاکرات صلح مورد انتظار میان ایالات متحده و ایران دربارهٔ جنگ در شرق میانه را به خطر بیندازد.




















