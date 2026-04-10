داکتر زرغون شینواری باشنده و رئیس اتحادیه داکتران در ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهار می گوید که در این ولسوالی برعلاوه تلفات جانی تعداد زیادی خانه ها در نتیجه سیلاب ها فروریخته اند.

داکترزرغون روز جمعه(۲۱ حمل) به رادیو آزادی گفت:

«در اینجا بیش از پنجاه خانه فرو ریخته است که اتاق های آن از بین رفته اند،۲ کشته و حدود ۱۲ تن به گونه سطحی زخمی شده اند و همچنان دیوار های برخی خانه های دیگر افتاده اند.»

دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار نیز به روز پنجشنبه گفته که بر اثر بارندگی‌های اخیر در شهر جلال‌آباد و ولسوالی‌های این ولایت، ۴۱ نفر به شمول زنان و کودکان کشته و ۸۴ نفر زخمی شدند .

همچنان فرهاد باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که با خانواده اش در سال گذشته میلادی از زلزله آسیب دیده بود می گوید بار دیگر سرازیر شدن سیلاب ها داخل شدن آب در خیمه های شان آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است.

«سیلاب اینجا هم سرازیر شد و ما هنوز در خیمه هستیم بارندگی شدید بود برای مردم مشکلات زیادی پیش آمده بعضی خیمه ها هستند که در تمام شان آب داخل شده،تا حال هم خانه ها جور نشده و همه مردم در خیمه ها هستند باران که می بارد از هر طرف خیمه، آب داخل می شود.»

این در حالیست که ادارۀ هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) می گوید که بیش از ۷۳ هزار تن در نتیجهٔ بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های های اخیر که در بیشتر ولایت‌های افغانستان رخ داده، آسیب دیده‌اند.

بر اساس گزارش این اداره که جمعه ۱۰ اپریل منتشر شده این سیلاب‌ها بین ۲۶ مارچ تا ۶ اپریل در ۳۱ ولایت ۱۶۵ ولسوالی ، بیش از ۵۴۰ قریه را متأثر ساخته است.

در ادامه آمده که در این رویدادها دست‌کم ۹۳ تن جان باخته، ۱۸۱ تن زخمی شده و چهار تن دیگر ناپدید هستند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد افزوده که در کنار تلفات انسانی، بیش از ۹ هزار خانه یا به‌گونهٔ کامل تخریب شده یا آسیب جدی دیده‌اند و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است.

همچنان صدها رأس مواشی تلف و صدها کیلومتر سرک و شماری پل‌ها تخریب یا غیرقابل استفاده شده‌اند.

(اوچا) افزوده که بیشترین آسیب در ولایت‌های شرقی، به‌ویژه ننگرهار، کنر و لغمان ثبت شده و پس از آن مناطق جنوبی و غربی کشور قرار دارند.

بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ، نهادهای امدادرسان تا اکنون به بیش از ۸ هزار تن آسیب‌دیده کمک‌های عاجل غذایی، سرپناه، آب آشامیدنی و کمک‌های نقدی رسانده‌اند، اما مقام‌های بشردوستانه می‌گویند که نیازها هنوز هم گسترده است و روند کمک‌رسانی ادامه دارد.

اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان پیش از این گفته که در حال کمک رسانی به آسیب دیده گان از رویداد های طبیعی اخیر در افغانستان است.

بر اساس معلومات این اداره در نتیجه رویداد های طبیعی از ۶ تا ۲۰ حمل ۱۵۷ نفر کشته ،۲۲۹ نفر زخمی و ۹ تن ناپدید شده و در مجموع بیش از ۸۵۰۰ خانواده متضرر شده اند.

در همین حال ادارۀ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که روز جمعه ۲۱ ماه حمل در ولایت‌های پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، دایکندی، میدان وردک، غزنی، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، ارزگان، کندهار، هلمند، هرات، نیمروز، فراه، غور، بادغیس، سمنگان، سرپل، فاریاب، بغلان، تخار، ننگرهار و لغمان احتمال وقوع رعدوبرق، باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها وجود دارد و میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۴۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.