یک منبع طالبان: در تیراندازی افراد مسلح بر غیرنظامیان در انجیل هرات ۱۲ نفر کشته شدند

این حادثه پس از ظهر روز جمعه، ۲۱ حمل در نزدیکی پل هاشمی در روستای ده‌مهری ولسوالی انجیل رخ داد.

این یک منطقۀ تفریحی است که مردم، به ویژه در فصل بهار برای تفریح و سیاحت به آنجا می‌روند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در این منطقه یک زیارتگاه نیز وجود دارد و مردم، به ویژه شیعیان، معمولاً از آن بازدید می‌کنند.

بر اساس گزارش‌ها، تیراندازی در حالی رخ داده است که تعداد زیادی از مردم در آنجا جمع شده بودند.

یک منبع طالبان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد ۱۰ نفر کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع اما جزئیات بیشتری در بارۀ چگونگی این رویداد ارائه نکرد.

از سوی دیگر عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان با تأیید این رویداد گفته که بر اساس آمار ابتدایی، در این رویداد ۷ نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

قانع در صفحۀ ایکس خود نوشته است که افراد مسلح ناشناس سوار بر موترسایکل بالای مردم شلیک کردند. او افزوده که وضعیت برخی زخمی‌ها وخیم گزارش شده است.

یک منبع در شفاخانۀ مرکزی هرات گفت که بیش از ده جسد به آنجا آورده شده است، اما شاهدان رویداد گفتند که تعداد کشته‌شدگان می‌تواند بیشتر باشد.

در همین حال احمدالله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت ۳:۰۰ پس از ظهر جمعه در حاشیۀ زیارت "سید محمد آقا" رخ داده است؛ جایی که به گفتۀ او، شماری از شهروندان برای تفریح حضور داشتند.

متقی شمار تلفات را ۴ کشته و ۱۵ زخمی اعلام کرده و افزوده که زخمی‌ها شامل یک کودک، دو زن و ۱۲ مرد می‌شود.

او گفته در پی این رویداد، نیروهای امنیتی طالبان وارد عمل شده و یک فرد مشکوک را بازداشت کرده‌اند و همچنان بررسی‌ها برای شناسایی و بازداشت سایر عاملان ادامه دارد.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما شاخۀ ولایت خراسان دولت اسلامی (داعش) پیش از این حملات مشابهی را در افغانستان انجام داده است.

حملات این گروه در افغانستان اخیراً کاهش یافته است.

در آخرین مورد در حملۀ انفجاری در اواخر ماه جدی سال گذشته در داخل یک هوتل در کابل که مسئولیت آن را شاخهٔ خراسان داعش بر عهده گرفت، دست‌کم هفت نفر از جمله یک شهروند چینی کشته و بیش از ده تن دیگر زخمی شدند.