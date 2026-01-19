شاخهٔ خراسان داعش مسئولیت حمله به شهروندان چینی در کابل را پذیرفت

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار حوالی ساعت سهونیم بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۹ جدی در یک هوتل واقع در منطقهٔ شهرنو کابل رخ داد.
خالد زدران، سخنگوی قومندانی امنیهٔ طالبان در کابل، در بیانیهای در صفحهٔ ایکس خود گفت که این انفجار در آشپزخانهٔ رستورانت هوتل چینیها رخ داده است که در نتیجهٔ آن یک شهروند مسلمان چینی به نام ایوب و شش شهروند افغان جان باختند.
به گفتهٔ او، در این رویداد شماری دیگر نیز زخمی شدهاند، اما رقم دقیق زخمیها را مشخص نکرد.
آقای زدران افزود که تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار آغاز شده است. اما دیروز اندکی پس از حادثه، یک منبع معتبر طالبان به رادیو آزادی گفت که احتمالاً این رویداد در نتیجهٔ انفجار ماین رخ داده باشد.
دجان پانیک، رئیس شفاخانهٔ «ایمرجنسی» در کابل در یک اعلامیه گفت که تنها به شفاخانهٔ آنان ۲۰ نفر از محل انفجار منتقل شدهاند که ۷ تن آنان هنگام رسیدن به این شفاخانه جان باختند.
او افزود که از میان ۱۳ زخمی که وضعیت برخی از آنان وخیم است، چهار زن و یک کودک شاملاند.
به گزارش رویترز، شاخهٔ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) ناوقت دیشب مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.
این گروه پیش از این نیز مسئولیت حملهٔ خونین بر هوتل محل اقامت شهروندان چینی در کابل را که در ۱۲ دسمبر سال ۲۰۲۲ صورت گرفت پذیرفته بود.
داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مسئولیت بسیاری از حملات خونین را در کابل و شماری از ولایتها بر عهده گرفته است.
پس از انفجار روز دوشنبه، سفارت چین در کابل اعلامیهای نشر کرد و بار دیگر از شهروندان چینی خواست که از سفر به افغانستان خودداری کنند.
در اعلامیهٔ سفارت چین آمده است که وضعیت امنیتی کنونی در افغانستان همچنان پیچیده و جدی است
سفارت چین در کابل تأکید کرده است که شهروندان چینی باید بهگونهٔ موقت از سفر به افغانستان خودداری کنند.
همچنان به شهروندان و شرکتهای چینی که در حال حاضر در افغانستان حضور دارند، توصیه شده است که قوانین و مقررات افغانستان را رعایت کنند، به سنتهای مذهبی محلی احترام بگذارند، وضعیت امنیتی را از نزدیک زیر نظر داشته باشند و آگاهی خود را در زمینهٔ حفظ امنیت افزایش دهند.
همچنان به آنان توصیه شده است که تدابیر امنیتی را در محلهای اقامت و هنگام رفتوآمد تقویت کنند و از حضور در مکانهای مزدحم مانند رستورانت ها، اماکن مذهبی، مراکز بزرگ تجارتی و بازارها خودداری نمایند.
سفارت چین در کابل این هشدار را در حالی به شهروندان چینی صادر کرده است که همزمان سفارت چین در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان نیز روز دوشنبه پس از کشته شدن چهار فرد مسلح مشکوک در نزدیکی مرز افغانستان و تاجکستان، هشدار مشابهی به شهروندان خود در آن کشور صادر کرده است.
در هشدار که سفارت چین در دوشنبه منتشر کرد، آمده است که وضعیت در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان همچنان متشنج است.
مقامهای امنیتی تاجیکستان گفتند که شام یکشنبه ۲۸ جدی چهار فرد مسلح از ولایت بدخشان افغانستان بهگونهٔ غیرقانونی وارد منطقهٔ ختلان تاجیکستان شدند که از تسلیم شدن خودداری کردند و در درگیری با نیروهای مرزی تاجیکستان کشته شدند.
سفارت چین در دوشنبه از شرکتها و شهروندان چینی خواسته است که در مناطق مرزی وضعیت امنیتی را از نزدیک دنبال کنند، آگاهی خود را برای پیشگیری از خطرات افزایش دهند، تدابیر امنیتی را بیشتر تقویت کنند و هرچه زودتر بهگونهٔ منظم مناطق مرزی را ترک نمایند.
همچنان به شهروندان چینی توصیه شده است که از سفر به مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان خودداری کنند.
پیش از این، در ۲۶ نومبر ۲۰۲۵، در یک حملهٔ مسلحانه در ولسوالی سرحدی شمسالدین شاهین ولایت ختلان، در نزدیکی مرز افغانستان، سه شهروند چینی کشته و یک تن دیگر زخمی شد.
پس از آن، در ۳۰ نومبر، یک حملهٔ مسلحانهٔ دیگر نیز در همان منطقه رخ داد که در آن نیز به شهروندان چینی تلفات وارد شد.
چین که نسبت به امنیت شهروندان خود در هر دو کشور تاجیکستان و افغانستان نگران است، پیش از این و بهویژه پس از حملهٔ خونین سال گذشته علیه شهروندان چینی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان، از مقامهای هر دو کشور خواسته بود تا توجه بیشتری به تأمین امنیت شهروندان چینی داشته باشند.
فو کونگ، نمایندهٔ چین در سازمان ملل متحد، در بیستم ماه قوس از حکومت طالبان خواست تا در مورد کشته شدن شهروندان چینی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان تحقیق کند.
او در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت در نیویارک، همچنان از طالبان خواست که امنیت مرز با تاجکستان را تقویت کرده و گروههای تروریستی مانند داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان سرکوب کنند.