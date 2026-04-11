مرکز حقوق بشر افغانستان با نکوهش این حمله از ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان خواسته تا به گونۀ فوری این رویداد را بررسی کنند.
این مرکز که متشکل از گروهی از مدافعان حقوق بشر و اعضای پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مستقر در امریکا است، در اعلامیهای افزوده که برای جلوگیری از چنین رویدادها و تأمین حفاظت از غیرنظامیان، باید تدابیر مؤثر روی دست گرفته شود.
همچنان، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، شنبه ۲۲ حمل در شبکۀ ایکس نوشته است که اینگونه رویدادها نشان میدهد افغانستان هنوز امن نیست و گروههایی به گفته او، "افراطی و هراسافگن" قادر اند حملات هدفمند و سازمان یافته را به گونۀ مداوم و بدون هراس از پاسخگویی انجام دهند.
او تأکید کرده که مرتکبان چنین جنایات باید شناسایی شده و پاسخگو قرار گیرند.
مقامهای حکومت طالبان پیش از این بارها گفتهاند که امنیت در افغانستان بهبود یافته و تأمین امنیت شهروندان از اولویتهای آنان است.
در همین حال شهرزاد اکبر، مدافع حقوق بشر و رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیراندازی بر افراد ملکی نقض اصول حقوق بشر است.
حملۀ هرات واقعاً فاجعهبار و وحشتناک است.اکبر
"حملۀ هرات واقعاً فاجعهبار و وحشتناک است. این نقض حقوق بشردوستانۀ بینالمللی و نقض اصول حقوق بشر است؛ بسیار تکان دهنده است و باید به گونۀ کامل بررسی شود تا روشن گردد که عاملان این حمله چه کسانی بوده اند و باید پاسخگو قرار داده شوند."
تیراندازی بر افراد ملکی توسط افراد مسلح ناشناس، پس از ظهر روز جمعه، ۲۱ حمل، در نزدیکی پل هاشمی در روستای دهمهری ولسوالی انجیل رخ داده است.
احمدالله متقی، سخنگوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هرات، روز شنبه ۲۲ حمل در صحبت با خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان گفته که شمار کشتهشدگان این رویداد به ۱۱ تن رسیده و ۸ تن دیگر زخمی اند که وضعیت صحی برخی از آنان وخیم است.
او افزوده که قربانیان برای تفریح به این محل رفته بودند و یک فرد مسلح مشکوک توسط نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شده و تلاشها برای بازداشت سایر عاملان ادامه دارد.
با این حال، برخی منابع در ولایت هرات ادعا میکنند که شمار تلفات بیش از این است.
این حمله را همچنان، حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، محکوم کرده و در صفحۀ ایکس خود آن را یک عمل ضدبشری خوانده است.
عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی در جمهوری مخلوع، نیز این اقدام را "خشونت بار" و "غیرانسانی" خوانده و از نهادهای مسئول خواسته تا اقدامات جدی و عملی را برای شناسایی و مجازات عاملان این رویداد روی دست گیرند.
در عین حال، جبهات مخالف حکومت طالبان، از جمله جبهۀ مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، نیز هرکدام با نشر اعلامیههایی هدف قرار گرفتن غیرنظامیان توسط افراد مسلح ناشناس را محکوم کرده اند.
منطقهای که این حمله در آن صورت گرفته از جمله مکانهای تفریحی است که شماری مردم، به ویژه در فصل بهار، به تفریح به آنجا میروند بر اساس گزارش در این منطقه یک زیارتگاه نیز موقعیت دارد .
تا کنون، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.