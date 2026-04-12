برخی اعضای خانوادههای این خبرنگاران میگویند که ادامه بازداشت آنان، نهتنها باعث رنج و نگرانی خانوادههایشان شده، بلکه با موازین حقوق بشری و عدالت نیز در تضاد است.
آنان که نخواستند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، با فرستادن پیام ها به رادیو آزادی نوشته اند که از مسئولان و نهادهای مربوطه تقاضا دارند هرچه زودتر برای آزادی آنان اقدام کنند.
خبرنگاران بازداشتشده را هرچه زودتر آزاد بسازند
در عین حال، سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (AMSO)می گوید که وضعیت روحی و روانی شکیب احمد نظری، بشیر هاتف، حمید فرهادی که در بازداشت طالبان بهسر میبرند، مناسب نیست.
این سازمان در اعلامیهای که شنبه ۲۲ حمل در شبکه ایکس منتشر کرده، افزوده که هرگونه بیتوجهی به وضعیت صحی آنان و شماری دیگر از خبرنگاران در بازداشت، نقض آشکار حقوق بشر و اصول آزادی بیان بهشمار میرود.
در این اعلامیه آمده که بازداشت خبرنگاران و نگهداری آنان در شرایط نامعلوم، فضای ترس را در عرصه اطلاعرسانی در افغانستان ایجاد کرده است.
از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان در تبعید، کارزاری را با هشتگهای #آزادی_شکیب_احمد_نظری#آزادی_حمید_فرهادی#آزادی_بشیر_هاتف در شبکههای اجتماعی راهاندازی کردهاند.
ظاهر څراغ، مسئول کمیته ارتباط با رسانههای سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، که از این کمپاین حمایت میکند، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"هدف این کمپاین این است که جامعه جهانی، اتحادیه اروپا، نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانهها، طالبان را قناعت دهند و بر آنان فشار وارد کنند تا این خبرنگاران بازداشتشده را هرچه زودتر آزاد بسازند."
شماری از خبرنگاران فعال در افغانستان میگویند که بازداشت خبرنگاران، تأثیرات منفی بر کار رسانهای و روند اطلاعرسانی گذاشته است.
یکی از این خبرنگاران که بهدلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا صحبت میکرد، به رادیو آزادی گفت:
"بازداشت خبرنگاران نهتنها آزادی بیان را زیر سؤال میبرد، بلکه ساحه کار رسانهها را بر خبرنگاران محدود میسازد. ما خبرنگاران صدای مردم هستیم و از این موضوع شدیداً نگرانیم. اگر این چالشها افزایش یابد، ممکن است دیگر نتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم."
بر اساس معلومات سازمان خبرنگاران بدون مرز (آر اس اف)، شکیب نظری خبرنگار "ان تی وی جاپان" و محمد بشیر هاتف، سرپرست فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانهای افغانستان در ۲۴ جولای ۲۰۲۵ از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شدند و حمید فرهادی، خبرنگار مستقل، در سپتمبر ۲۰۲۴ به اتهام همکاری با یک رسانه در خارج کشور،بازداشت شده است.
خواستیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی آنان، به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال، پیش از این مقامهای مختلف حکومت طالبان و ذبیحالله مجاهد، در گفتوگو با رادیو آزادی و در نشستهای گوناگون گفته که آنان به فعالیت رسانهها و تأمین حقوق خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی متعهد هستند و هیچ خبرنگاری بهدلیل کار رسانهایاش بازداشت نشده است.
مهدی انصاری، خبرنگار «آژانس خبری افغان» که در ماه میزان سال ۱۴۰۳ از سوی طالبان زندانی شده بود، پس از یکونیم سال زندان، در ماه حوت سال ۱۴۰۴ از زندان رها شد.
به گفته سازمانهای حامی رسانهها، محاکمه و زندانیشدن او به اتهام همکاری با رسانههای «تبعیدی »صورت گرفته بود.
مرکز خبرنگاران افغانستان، در اواخر سال ۱۴۰۴ هجری شمسی اعلام کردکه در مقایسه با سال گذشته، محدودیتهای طالبان بر رسانهها و موارد نقض آزادی رسانهها ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته این نهاد، ۲۰۷ مورد نقض آزادی رسانهها و خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که شامل کشته شدن دو نفر، زخمی شدن یک نفر، بازداشت ۲۱ خبرنگار و ۱۸۳ مورد تهدید میشود.