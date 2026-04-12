نهاد «افغانستان عاری از پولیو» و وزارت صحت عامۀ طالبان اعلام کرده اند که این کمپاین در ۳۱ ولایت افغانستان برگزار می‌شود و در بامیان و دایکندی به دلیل سردی هوا با تاخیر راه اندازی خواهد شد.

این وزارت گفته است که کمپاین در ولایت غور یک هفته بعد آغاز می‌شود.

قرار است ، در این دَور کمپاین تطبیق واکسین پولیو از ۲۴ تا ۲۶ حمل ، حدود ۱۲٫۶ میلیون کودک زیر پنج‌سال در افغانستان واکسین شوند.

بر اساس تصمیم حکومت طالبان ، از سال ۲۰۲۴ میلادی به اینسو ، کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی‌شوند و کودکان عمدتاً در مساجد واکسین دریافت می کنند.

اما برخی مردم در افغانستان می گویند که راه اندازی کارزار های واکسین به شیوۀ فعلی باعث می شود که شماری از کودکان از واکسین محروم شوند.

یک باشندۀ ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به به رادیو آزادی گفت که بسیاری والدین نمی توانند کودکان خود را برای واکسین کردن به مساجد یا مکان های دیگر ببرند.

گاهی تا خبر می شویم کمپاین تمام می شود و اطفال ما از واکسین باز می مانند

«قبلاً بهتر بود، حالا باید به کلینیک ها و یا مساجد برویم. گاهی تا خبر می شویم کمپاین تمام می شود و اطفال ما از واکسین باز می مانند. خوب است که کمپاین های تطبیق واکسین پولیو دوباره خانه به خانه راه اندازی شود.»

سازمان جهانی صحت ،دبلیواچ او، قبلاً هشدار داده بود که عدم راه اندازی کمپاین های واکسین به طور خانه‌به‌خانه در افغانستان ، باعث محرومیت کودکان از دریافت واکسین خواهد شد.

تا حال در سال جاری میلادی هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده است ؛ اما در سال ۲۰۲۵، از ثبت دست‌کم ۹ مورد مثبت پولیو در این کشور گزارش شده بود.

در پاکستان در همسایگی افغانستان امسال یک واقعۀ مثبت فلج کودکان ثبت شده . سال گذشته در آن کشور ، ۳۱ مورد این بیماری ثبت شده بود.

انتظار می‌رود که کارزار سراسری تطبیق واکسین پولیو در پاکستان از ۲۴ تا ۳۰ حمل ، خانه به خانه راه اندازی شود.

مقام های پاکستانی گفته اند که در نظر است در این دَور کمپاین بیش از ۴۵ میلیون کودک زیرپنجسال واکسین شوند.

پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین میتواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخاع یا رشتۀ مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می‌دهد و باعث فلج بدن میشود.