او که دهقان و باشنده منطقه چهلگزی ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار است روز یکشنبه ۲۳ حمل در گفتگو با رادیو آزادی گفت که مصارف زندگی او و خانواده ۱۳ نفرهاش از همین زمین و کشتزار تأمین میشد که اکنون در پی سیلابها از بین رفته است:
سیلاب ها زمین زراعتی شخصیام را برده است، آنجا یک اتاق برای نگهداری کاه گندم و خرمنکوبی داشتیم که آن هم در اثر باران فرو ریخته است
کشتزار آباد ما را آب برده، دیوارهای خانه ما فرو ریخته و حالا مصروف گلکاری هستیم. تنها به همین دهقانی متکی بودیم، اینجا کار و بار دیگری نیست، از یک سال تا سال دیگر هم به همین امید مینشستیم، اما سیلابها همه را از ما گرفت."
او میگوید که هر سال از این زمین حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ سیر گندم به دست میآورد و قرار بود در ۱۵ روز آینده برداشت گندمهایش را آغاز کند، اما زحمت یک سالهاش از بین رفت.
پاچا میر افزود که پیش از این، خشکسالیها نیز به زمینها و کشت و کارش آسیب جدی وارد کرده بود و امسال سیلابها خسارات مالی سنگینی بر او تحمیل کرده است.
او از نهادهای کمکرسان و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میخواهد که از او و دیگر دهقانان آسیبدیده حمایت کرده و به آنان کمک کنند:
"ما بسیار نگران هستیم خواست ما از حکومت این است که به این مناطق بیاید، بررسی کند و خساراتی را که به دهقانان رسیده ارزیابی کرده و کمک کند، درخواستهای زیادی دادیم، اما کسی به وضعیت ما توجه نمیکند.»
او همچنان میگوید که در قریهشان زمینها، باغها و خانههای بسیاری از باشندگان بهگونه کامل یا نسبی تخریب شده و مواشی آنان نیز از بین رفته است.
تلاش کردیم در این مورد با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان صحبت کنیم، اما مولوی شیرمحمد حاتمی سخنگوی آن، تا زمان تهیه این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
در نزدیک به سه هفته بسیاری از ولایتهای افغانستان شاهد بارندگیهای شدید و سیلابها بودهاند که در نتیجه آن، دهها تن کشته و زخمی شدهاند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز جمعه ۲۱ حمل در گزارشی اعلام کرد که در پی بارندگیها و سیلابهای اخیر در اکثر ولایتهای افغانستان، بیش از ۷۳ هزار نفر آسیب دیدهاند و این سیلابها بین ۲۶ مارچ تا ۶ اپریل، ۱۶۵ ولسوالی و بیش از ۵۴۰ قریه در ۳۱ ولایت را متأثر ساخته است.
این اداره افزوده که علاوه بر تلفات انسانی، بیش از ۹ هزار خانه بهگونه کامل تخریب یا بهشدت آسیب دیده و هزاران جریب زمین زراعتی، صدها رأس مواشی از بین رفته و صدها کیلومتر سرک و پل تخریب یا غیرقابل استفاده شدهاند.
اوچا همچنین گفته که بیشترین آسیب در ولایتهای شرقی، بهویژه ننگرهار، کنر و لغمان ثبت شده و پس از آن، مناطق جنوبی و غربی کشور قرار دارند.
زندگی و اقتصاد شماری از مردم افغانستان، بهویژه باشندگان ولایتها، به زراعت و مالداری وابسته است که پاچا میر نمونهای از آن به شمار میرود.