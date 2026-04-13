یکی از این مهاجران که از پنج روز بدینسو همراه با خانوادهاش در کمپ مؤقت بازگشت کنندهگان در لندی کوتل حضور دارد، میگوید هر روز صبح برای انجام بایومتریک در صف میایستد، اما تا عصر نیز این روند تکمیل نمیشود.
او که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، ادعا میکند افرادیکه به کمیشنکاران پول میدهند، کارشان زودتر انجام میشود، اما کسانیکه پول ندارند، مانند او شبها را در انتظار میگذرانند و اجازه داده نمیشود به سوی تورخم برای بازگشت به افغانستان حرکت کنند.
او روز دوشنبه ۲۴ حمل، به رادیو آزادی گفت: «امروز پنجمین روز است که ما در این کمپ هستیم. کسانیکه پول میدهند، کار شان انجام میشود و کسانیکه نمیدهند، مثل من منتظر میمانند. در اینجا هیچگونه امکانات وجود ندارد؛ آب آشامیدنی پاک نیست، هیچ ترتیبی برای غذا وجود ندارد، وضعیت مهاجران بسیار خراب است. در داخل کمپ، غرفههای بایومتریک کم است و انترنت هم درست کار نمیکند.»
او همچنان ادعا میکند که نهتنها در این کمپ، بلکه در مسیر راه، در پوستههای پولیس در مناطق «پرانگ سنگ» و «بیگیاری»، از هر خانوادهٔ مهاجر بین ۱۰ تا ۵۰ هزار روپیه پاکستانی گرفته و سپس اجازه داده میشود به سوی لندی کوتل حرکت کنند.
در شماری از ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی توسط خبرنگاران محلی لندی کوتل منتشر شده نیز مهاجران افغان شکایت دارند که در این کمپ و همچنان در مسیر راه، پولیس پاکستان از آنان پول گرفته است.
شماری از مهاجران افغانیکه اکنون به افغانستان بازگشته و در کمپ عمری در تورخم بسر میبرند نیز میگویند در کمپ حمزه بابا در لندی کوتل با آنان برخورد غیر انسانی صورت گرفته است.
یکی از مهاجران بازگشته به نام رفیعالله به رادیو آزادی گفت: «در کمپ با افغانها بسیار ظلم میشود، مردم لتوکوب میشوند. درخواست من این است که به این مسئله رسیدهگی شود. مردم ما در زیر باران ایستادهاند، نه خیمهی وجود دارد و نه امکانات دیگر، حتی تشناب هم نیست. پاکستان بالای ما بسیار ظلم کردهاست.»
یک مهاجر بازگشتهٔ دیگر به نام گل محمد که اکنون در تورخم است، از دشواریهای این کمپ چنین روایت میکند: «در کمپ حمزه بابا سه شب را در زیر باران گذراندم. کسانیکه پول میدادند، کارشان انجام میشد. از ساعت هشت صبح در صف میایستادیم تا شش عصر، اما نوبت نمیرسید. پاهایم هنوز هم درست کار نمیکند، چون مدت طولانی ایستاده بودم.»
کمپ مؤقت موسوم به «حمزه بابا» در لندی کوتل پس از آن ایجاد شد که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان شدت گرفت.
بهگفتهٔ مهاجران، آنان پس از ورود به این کمپ ابتدا باید یک توکن دریافت کنند.
سپس برای انجام بایومتریک، شبها را در انتظار سپری میکنند تا پس از تکمیل شدن این روند، با وسایط دولتی به تورخم انتقال یافته و به افغانستان برگردند.
مهاجران افغان میگویند در این کمپ امکانات خیلی محدود است و ازدحام جمعیت بسیار زیاد است.
آنان از حکومت ایالتی میخواهند با در نظر گرفتن مشکلات مهاجران، شمار کارمندان را افزایش دهد.
شماری از خبرنگاران محلی در لندی کوتل که وضعیت را از نزدیک دنبال میکنند نیز به رادیو آزادی گفته اند که مهاجران بازگشتی با مشکلات جدی روبهرو هستند.
بهگفتهٔ آنان، در این کمپ حتی امکانات ابتدایی مانند غذا، آب آشامیدنی و تشناب نیز فراهم نشده و هیچگونه سرپناهی وجود ندارد.
آنان همچنان میافزایند که برای بررسی و رسیدهگی به این مشکلات، روز یکشنبه «۲۳ حمل»، سهیل افریدی، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا، به این منطقه سفر کردهاست.
این درحالیست که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان با شدت ادامه دارد.
بر اساس گزارش کمیسیون رسیدهگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان، تنها روز یکشنبه «۲۳ حمل»، نزدیک به ۶۰۰ خانوادهٔ افغان که شمار اعضای آن به بیش از ۵ هزار میرسد از طریق گذرگاههای تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگشته اند.
پاکستان در سال ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرد.
بر بنیاد معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان، از سپتمبر ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۶، بیش از دو میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند و نزدیک به دو میلیون دیگر هنوز هم در این کشور زندهگی میکنند.