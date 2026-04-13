ترمپ: طرف ایرانی تماس گرفت و خواستار توافق است

دونالد ترمپ روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محوطۀ قصر سفید گفت، "کسانی که باید امروز صبح با ما تماس گرفتند."

ترمپ با اشاره به جی‌دی ونس، معاون خود که در پاکستان با طرف ایرانی ساعت‌ها به مذاکره نشست، اما درنهایت نتوانست به توافق برسد، گفت که ونس "کارش را در مورد ایران خیلی خوب انجام داد."

با این حال، به گفتۀ رئیس جمهور امریکا، ایران درنهایت "رضایت نداد که سلاح اتمی نداشته باشد."

تا به حال حکومت ایران در بارۀ این تماس با قصر سفید چیزی نگفته است.

این درحالیست که محاصرۀ دریایی بنادر ایران عصر دوشنبه با تهدیدی دیگر از طرف ترمپ آغاز شد.

همزمان با فرارسیدن زمانی که فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) برای آغاز محاصرۀ دریایی بنادر ایران در اطراف تنگۀ هرمز اعلام کرده بود، رئیس جمهور امریکا تهدید کرد که هر "قایق تهاجمی تیزرفتار" از طرف ایران به خط محاصرۀ امریکا نزدیک شود بلافاصله نابود خواهد شد.

در پیام ترمپ اشاره شده است که ارتش امریکا برای این کار "از همان سیستم کشتاری استفاده خواهد کرد که علیۀ قاچاقچیان مواد مخدر در قایق‌های روی دریا استفاده می‌کنیم."

همزمان روزنامۀ وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد امریکایی نوشته است که "بیش از ۱۵ کشتی جنگی امریکا" برای اجرای محاصرۀ ایران آماده شده‌اند.