سرپرست هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) می‌گوید که سازمان ملل در تلاش است تا راه‌های میان افغانستان و پاکستان دوباره باز شود.

جورجت گانیون سرپرست هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، در پایان سفرش به ولایت‌های شرقی افغانستان گفته است که بسته‌شدن مرزها مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

او تاکید کرده که این مسیرها باید حداقل برای انتقال کمک‌های بشری باز بماند.

خانم گانیون از مناطقی دیدار کرده که در امتداد خط دیورند به دلیل درگیری‌ها و زلزله سال گذشته بسیاری از خانواده‌ها آواره شده‌اند.

او در یک ویدیوی که روز پنج‌شنبه ۱۶ اپریل در صفحه ایکس یوناما منتشر شده گفته است که نهادهای مختلف سازمان ملل به آسیب‌دیدگان کمک می‌کنند:

سازمان ملل تلاش می‌کند که اگرچه مرزها برای تجارت و ترانزیت باز نشوند، دست‌کم برای رساندن کمک‌های بشری باز شوند، زیرا جوامع به‌شدت آسیب دیده‌اند.

«بسیاری از نهادهای سازمان ملل به همه جوامع کمک می‌کنند؛ به عودت‌کنندگان و کسانی که در نتیجه درگیری‌های جاری در امتداد مرزها بی‌جا شده‌اند. آنها خدمات صحی، آموزشی و حمایت از زنان ارایه می‌کنند و برای افراد آسیب‌دیده مواد غذایی و کمک‌های نجات‌بخش فراهم می‌سازند. به همین دلیل، سازمان ملل تلاش می‌کند که اگرچه مرزها برای تجارت و ترانزیت باز نشوند، دست‌کم برای رساندن کمک‌های بشری باز شوند، زیرا جوامع به‌شدت آسیب دیده‌اند.»

درگیری‌های مقطعی در امتداد خط دیورند باعث بی‌جاشدن بیش از صد هزار نفر شده و در برخی موارد گلوله‌باران‌ها به خانه‌های غیرنظامیان نیز اصابت کرده است.

یکی از باشندگان اسدآباد کنر به نام ممتاز که دو هفته پیش در نتیجه این درگیری‌ها یکی از نزدیکانش زخمی شده بود، به رادیو آزادی گفته است: «مرمی‌ها از سوی پاکستان به منطقه ما اصابت کرد، به مردم آسیب رساند و تلفات زیادی به جا گذاشت. امیدواریم دیگر چنین حملاتی در خانه‌ها و قریه‌ها صورت نگیرد.»

سازمان ملل پیش از این نیز خواستار بازگشایی مسیرها برای کمک‌های بشری شده بود. در همین حال، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در ماه قوس گفته بود که اسلام‌آباد در هماهنگی با سازمان ملل تلاش دارد مسیرها را برای انتقال کمک‌های بشری باز نگه دارد.

پس از تشدید تنش‌ها میان دو کشور در ماه اکتوبر، مرزها بیش از شش ماه بسته مانده و تنها به برخی عودت‌کنندگان اجازه ورود داده می‌شود. طالبان این اقدام را غیرقانونی خوانده و گفته‌اند بازگشایی مرزها وابسته به تضمین پاکستان برای عدم بسته‌شدن دوباره آن است.