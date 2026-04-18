در نشست پنلی فورم دیپلوماسی انتالیا، درباره آینده اقتصاد و تجارت افغانستان و منطقه گفتگو شده است

در این پنل، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان از افغانستان، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان، و خلیل‌الرحمن وزیر خارجه بنگله‌دیش اشتراک داشتند.

این نشست با نام «اعتماد در تجارت، آینده ادغام اقتصادی و ثبات در آسیای جنوبی» شام روز شنبه ۲۹ حمل برگزار شده بود

در اعلامیه مربوط به این نشست آمده است که آسیای جنوبی بیش از ۱۵ درصد در رشد اقتصادی جهان سهم دارد، اما با وجود همه جنبه‌های مثبت، کشورهای این منطقه در تجارت میان خود با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.

بر اساس این اعلامیه، این محدودیت‌های تجارتی بیشتر به دلیل بی‌اعتمادی‌های امنیتی میان کشورها به‌وجود آمده است

برگزارکنندگان این پنل در فورم دیپلوماسی انتالیا تأکید کرده‌اند که گسترش روابط اقتصادی میان کشورهای آسیای جنوبی می‌تواند نقش بزرگی در رفاه، امنیت و پیشرفت این منطقه داشته باشد.

در این نشست، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در سخنرانی خود یادآور شد که افغانستان در حدود پنج دهه گذشته با چالش‌های گوناگون روبه‌رو بوده و هنوز هم دارایی‌های آن مسدود است.

آقای عزیزی در پاسخ به این پرسش که تحولات اخیر منطقه چه تأثیری بر قیمت نفت و گاز مایع در افغانستان داشته، اطمینان داد که حکومت‌شان از پیش برای تأمین نفت و سایر مواد سوختی مورد نیاز افغانستان آمادگی داشته و راه‌حل‌هایی را جستجو کرده است.

از سوی دیگر، عمر بولات وزیر تجارت ترکیه گفته که در حاشیه فورم دیپلوماسی انتالیا با نورالدین عزیزی گفتگو کرده است.

به گفته بولات، هر دو طرف درباره افزایش سطح تجارت، به‌ویژه در بخش‌های معادن، زیربناها و ترانسپورت، و همچنان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بحث کرده‌اند.