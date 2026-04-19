او می‌افزاید که خانوادۀ ۸ نفره‌اش در تهران مانده و خودش چهارشنبه هفته گذشته توسط پولیس ایران از آن کشور اخراج شده است.

رحمت‌الله ۴۳ ساله به رادیو آزادی گفت که او در تهران پایتخت ایران تولد شده و تا کنون در آنجا زندگی کرده است:

از خانه به طرف کار می‌رفتم که در راه در تلاشی مرا گرفتند و لت‌وکوب کردند.



"از سال ۱۳۶۱ در ایران زندگی می‌کردم، همانجا تولد شده‌ام و ازدواج کرده‌ام. کارت‌ام سه سال پیش گم شد، بعد برایم برگه سرشماری دادند که هنوز هم با خود دارم. از خانه به طرف کار می‌رفتم که در راه در تلاشی مرا گرفتند و لت‌وکوب کردند، گفتند افغان هستی. دست‌هایم را بستند و با هفت‌هشت نفر دیگر داخل موتر انداختند. مرا زدند و نمی‌توانستم حرف بزنم. حالا زن، اطفال و تمام خانواده‌ام آن‌جا در حالت بی‌سرپناه مانده‌اند."

رحمت‌الله ادعا می‌کند که در مسیر راه، نیروهای سرحدی ایران تیلفون همراهش را نیز از او گرفته‌اند و از زمان اخراج، نه خودش از خانواده‌اش خبری دارد و نه خانواده‌اش از او.

به گفته او، کودکانش خردسال‌اند و همسرش نیز به‌شدت بیمار بوده و در شفاخانۀ بستری است.

او می‌گوید که به‌شدت نگران خانواده‌اش است:

من این‌جا اصلاً کسی را نمی‌شناسم، چون آنجا تولد شده‌ام.



"من این‌جا اصلاً کسی را نمی‌شناسم، چون آنجا تولد شده‌ام. حالا اینجا نه جای خواب دارم، نه غذا. نمی‌دانم که آنجا بالای زن و اطفالم چه می‌گذرد. همسرم هم مریض است و قرار است روز دوشنبه عملیات شود، دِسک کمر دارد. حالا نمی‌دانم چه کار کنم؛ نه راه برگشت دارم و نه راه پیش‌رفت."

او از حکومت ایران و طالبان می‌خواهد که هرچه زودتر زمینه بازگشت و یکجا شدنش با خانواده‌اش را فراهم کنند.

در مورد این درخواست، ما با عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان تماس گرفتیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

رحمت‌الله نمونه‌ای از ده‌ها و شاید صدها افغان است که در نزدیک به دو سال گذشته از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند، در حالی که خانواده‌هایشان در آن کشورها باقی مانده‌اند.

بر اساس گزارش‌های حکومت طالبان، هر روز صدها خانواده به‌گونۀ اجباری و در شرایط دشوار از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می‌شوند.

کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان گزارش داده که روز شنبه، ۲۹ حمل، ۵۱۱۷ افغان از پاکستان و ۱۸۲ تن از ایران به کشور بازگشته‌اند.

از زمان آغاز حملات اسرائیل و امریکا بر ایران، روند بازگشت مهاجران افغان از این کشور به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته است.

عرفات جمال، نمایندۀ کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در افغانستان، به تاریخ ۱۹ حوت در جینوا به خبرنگاران گفته بود که از ۲۸ فبروری، هم‌زمان با آغاز حملات امریکا و اسرائیل بر ایران، هر روز حدود ۱۷۰۰ نفر از ایران به افغانستان بازمی‌گردند.

پیش از این، ملل متحد و نهادهای مرتبط با مهاجران هشدار داده‌اند که بیش از یک میلیون افغان در ایران هنوز در معرض خطر اخراج قرار دارند، در حالی‌که افغانستان توان پذیرش آن‌ها را ندارد و این بازگشت‌های اجباری می‌تواند به‌ویژه بر جوامعی فشار وارد کند که از قبل با فقر، حوادث طبیعی و وضعیت نامناسب بشری روبه‌رو هستند.