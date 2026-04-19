او روز یکشنبه ۳۰ حمل در صحبت با رادیو آزادی گفت که دوری از درس و مکتب برایش دشوار شده و خواهان فراهم شدن زمینۀ ادامه آموزش است:
"من بسیار خفه هستم، چون میخواهم خواندن و نوشتن را یاد بگیرم. من و دیگر اطفال مثل من به درس علاقهمند هستیم و اکنون از این وضعیت بسیار ناراحت هستیم. خواست من از مسئولین این است که برای صلح کار کنند و شرایطی را فراهم سازند که ما به آرامی به مکتب برویم."
همزمان با این یک باشندۀ دیگر ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید سه کودک او و سایر کودکان نزدیک به یک ماه است که به دلیل تخریب مکاتب یا بیجا شدن از مناطق اصلیشان، از آموزش باز ماندهاند.
"در مکاتب هیچکس نیست، چون اکثر مردم به دلیل گلولهباران پاکستان از ساحه فرار کرده و کوچ کردهاند. بیشتر فامیلها هنوز برنگشتهاند. در جنگ میان پاکستان و افغانستان، بسیاری از مکاتب ما ۵۰، ۶۰ و حتی ۸۰ درصد—تخریب شدهاند؛ سقفها و دیوارهایشان آسیب دیده و دیگر برای آموزش اطفال مناسب نیستند. سه کودک من در مکتب است و هر سه بسیار خفه هستند؛ هر روز از من میپرسند که مکاتب چه وقت آغاز میشود تا ما برویم."
همچنان یک باشندۀ ولسوالی کامدیش ولایت نورستان که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که مکتبی که در منطقۀ آنان قرار دارد و فرزندانش در آن درس میخواندند، آسیب دیده است.
"مکتب چهاردیواری ندارد و در اطراف آن هاوانها و راکتها اصابت کردهاند؛ تقریباً ۳۰ درصد به مکتب زیان رسیده است."
فقیرزی، باشندۀ شهرک تورخم ولایت ننگرهار نیز میگوید: "همه اطفال از آموزش محروماند و به مکتب نرفتهاند. وضعیت تا کنون مساعد نیست؛ معلمین هر کدام در جایی پراگندهاند و اطفال نیز بیجا شده و از مناطقشان مهاجر شدهاند، به شمول اطفال من."
این باشندگان مناطق آسیبدیده از جنگ، خواستار تأمین امنیت، بازسازی مکاتب تخریبشده و فراهمسازی فضای مصون و زمینۀ آموزش برای کودکانشان هستند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (اوچا) روز جمعه، ۲۸ حمل گزارش داده که روز چهارشنبه ۲۶ حمل یک مکتب دیگر در ولایت کنر هدف قرار گرفته است.
بر اساس معلومات این اداره، هرچند در این رویداد تلفات جانی گزارش نشده، اما مکتب بهشدت آسیب دیده است.
این سازمان همچنان گفته که به دلیل خشونتهای اخیر و درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان، آموزش نزدیک به ۱۲ هزار دانشآموز در مناطق آسیب دیده مختل شده است.
اوچا حدود دو هفته قبل نیز گزارش داده بود که در نتیجۀ تیراندازی و ناامنیها، ۲۵ مرکز صحی و ۴۱ مکتب در ولایتهای کابل، خوست، کنر، ننگرهار، پکتیا و پکتیکا آسیب دیده، بسته شده یا فعالیتشان به حالت تعلیق درآمده است؛ وضعیتی که ارائه خدمات اساسی صحی، تغذیهای و آموزشی را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
خواستیم در این مورد با منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف طالبان، صحبت کنیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
درگیریها میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی از ۲۶ ماه فبروری آغاز شد؛ درگیریهایی که علاوه بر تخریب مکاتب و بیجا شدن مردم، شماری از تأسیسات دیگر ملکی را نیز ویران کرده و به گفته اوچا، این خشونتها تاکنون بیش از ۹۴ هزار تن را در ولایتهای خوست، کنر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا و نورستان متأثر ساخته است.