نگرانی رانندگان از افزایش بهای نفت در افغانستان ؛ طالبان: این افزایش محدود است

یک باشنده شهر کابل که رانندۀ تکسی است، روز یکشنبه (۳۰ حمل) به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که یگانه نانآور یک خانواده هشتنفره است و به دلیل افزایش قیمت سوخت، با مشکلات جدی اقتصادی روبهرو شده است.
او بیشتر گفت:
روزانه ۵۰۰ افغانی کار میکنم، از این مقدار ۴۰۰ افغانی آن را دوباره تیل میخرم
"من روزانه ۵۰۰ افغانی کار میکنم، از این مقدار ۴۰۰ افغانی آن را دوباره تیل میخرم. حالا با ۱۰۰ افغانی چگونه خانواده هشتنفرهام را حمایت کنم؟"
شماری از فروشندگان تیل نیز میگویند که در مقایسه با یک ماه گذشته، قیمت مواد سوختی بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
مسئول یک پمپاستیشن فروش تیل و گاز در کابل، به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
" هر لیتر پترول ۶۹ افغانی، دیزل ۶۵ افغانی و هر کیلو گاز ۵۹ افغانی است. اگر این قیمتها را با حدود یک ماه پیش مقایسه کنیم، در آن زمان پترول ۶۰ افغانی، دیزل حدود ۵۵ افغانی و گاز ۵۰ افغانی بود."
با این حال، یک مقام ارشد حکومت طالبان میگوید که با وجود افزایش قابل توجه قیمتها در سطح جهانی، در افغانستان این افزایش محدود بوده است.
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، روز شنبه (۲۹ حمل) در حاشیه «فورم دیپلوماسی آنتالیا» در ترکیه گفت که قیمت تیل و گاز در افغانستان تنها بین ۳ تا ۵ درصد افزایش یافته است.
او تأکید کرد که حکومت این گروه از قبل برای تأمین نیازهای سوختی کشور آمادگی داشته و راهحلهایی را جستجو کرده است.
همزمان، شرکت نفت و گاز حکومت طالبان اعلام کرده است که در منطقۀ روزنک ولایت هرات، ده مخزن ذخیرۀ تیل با ظرفیت ۸۴۰ تُن ساخته شده است.
این شرکت روز شنبه (۲۹ حمل) در ایکس نوشت که در آینده ظرفیت این مخازن به ۵۰۰۰ تُن افزایش خواهد یافت.
ریاضالله یکی از رانندگان موتر های مسافربری مسیر کابل– جلال آباد در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم افغانستان با اقتصاد ضعیف ، حتی افزایش اندک قیمتها نیز زندگی آنان را با مشکلات جدی مواجه میسازد.
اکنون اگر همین قدر کار کنیم، ۸۰۰ تا ۹۰۰ افغانی آن را تیل می گیریم و چیزی برای ما باقی نمیماند
"قبلاً روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ افغانی عاید داشتم و چیزی هم برای ما باقی میماند، اما اکنون اگر همین قدر کار کنیم، ۸۰۰ تا ۹۰۰ افغانی آن را تیل می گیریم و چیزی برای ما باقی نمیماند. از سوی دیگر، ما کرایهها را افزایش ندادهایم، اما قیمت تیل هر روز بالا میرود."
خانجان الکوزی، مشاور اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، پیشتر در ۱۱ حمل به رادیو آزادی گفته بود که واردات نفت از ایران مانند گذشته نیست و این موضوع بهطور طبیعی بر بازارها تأثیر منفی گذاشته است.
او همچنان گفته بود که واردات نفت از شمال بهصورت عادی ادامه دارد و افغانستان پیش از این نیز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان تأمین میکرد و اکنون نیز این روند ادامه دارد.
در اواخر ماه فبروری، با آغاز درگیریها میان ایران و ایالات متحده و اسرائیل و همچنین بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی افزایش یافت.
هرچند ایران روز جمعه این تنگه را دوباره باز کرد، اما در ادامه محاصره دریایی از سوی ایالات متحده، نیروهای سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی ایران صبح یکشنبه اعلام کردند که تنگه هرمز دوباره بسته شده است.
پس از آن، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده در نشست در قصرسفید گفت که ایران با بستن دوبارۀ تنگه هرمز نمیتواند از امریکا باجگیری کند.
هرچند تنگۀ هرمز برای مدت کوتاهی باز ماند، اما همین اقدام نیز تأثیر قابل توجهی بر بازارهای جهانی نفت گذاشت و در ساعات نخست، قیمت هر بشکه نفت تا حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.
با آنکه افغانستان از طریق تنگه هرمز نفت وارد نمیکند، اما این تحولات بهگونه غیرمستقیم عرضه و تقاضای تیل را تحت تأثیر قرار داده و باعث تغییر در قیمتها در بازارهای داخلی شده است.