دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امروز یکشنبه (۳۰ حمل) اعلام کرد که نمایندگان او در حال رفتن به پاکستان برای مذاکره با ایران هستند و تهدید کرد اگر مذاکرهکنندگان ایرانی پیشنهاد دولت او را نپذیرد، امریکا همه پلها و نیروگاههای ایران را نابود خواهد کرد.
ترمپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت که نمایندگان او «فردا شب» برای مذاکره در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، خواهند بود.
زمان مورد اشاره او صبح سهشنبه (اول ثور ) به وقت ایران خواهد بود.
دونالد ترمپ با اشاره به این که ایالات متحده توافقی منصفانه و معقول به ایران پیشنهاد میدهد، تصریح کرد اگر ایران این پیشنهاد را نپذیرد، «ایالات متحده تمام نیروگاهها و تمام پلهای ایران را از بین خواهد برد.»
متن کامل بیانیه دونالد ترامپ به این شرح است:
ایران دیروز در تنگۀ هرمز شروع به تیراندازی کرد؛ نقض کامل توافق آتشبس ما! بسیاری از این تیرها به سمت یک کشتی فرانسوی و یک کشتی باری از بریتانیا شلیک شد. کار خوبی نبود، درست است؟ نمایندگان من در حال رفتن به اسلامآباد هستند. آنها فردا شب برای مذاکرات آنجا خواهند بود.
ایران اخیراً اعلام کرده که تنگه [هرمز] را میبندد، که عجیب است، چون محاصره ما همین حالا هم آن را بسته است. آنها بدون این که بدانند به ما کمک میکنند، و این خودشان هستند که از بسته بودن مسیر ضرر میکنند، روزی ۵۰۰ میلیون دالر! ایالات متحده هیچ ضرری نمیکند. در واقع، همین حالا کشتیهای زیادی به سمت امریکا، تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا در حرکت هستند تا بارگیری کنند، به لطف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همیشه میخواهد «آدم سرسخت» باشد!
ما یک توافق بسیار منصفانه و معقول پیشنهاد میدهیم و امیدوارم آن را بپذیرند، چون اگر نپذیرند، ایالات متحده تمام نیروگاهها و تمام پلهای ایران را از بین خواهد برد. آدم خوب بودن دیگر بس است! آنها سریع تسلیم خواهند شد، راحت تسلیم خواهند شد، و اگر توافق را نپذیرند، انجام آنچه لازم است برای من افتخار خواهد بود؛ کاری که باید در ۴۷ سال گذشته توسط رؤسایجمهور دیگر در قبال ایران انجام میشد.
وقت آن رسیده که ماشین کشتار ایران متوقف شود!
«آخرین فرصت» ایران برای مذاکره
رئیسجمهور ایالات متحده در دو گفتوگوی رسانهای کوتاه نیز دربارۀ دور جدید مذاکرات با ایران اظهار نظر کرد.
او به خبرنگار شبکۀ فاکسنیور گفت این «آخرین فرصت» برای ایران است تا با یک توافق موافقت کند و تأکید کرد که او اشتباه بارک اوباما، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، را تکرار نخواهد کرد.
این میتواند اشارهای به توافق هستهای «برجام» باشد که در سال ۲۰۱۵ بعد از ماهها مذاکره بین دولت بارک اوباما در امریکا با دولت حسن روحانی در ایران منعقد شد.
به گفته تری یینگست، خبرنگار فاکسنیوز، ترمپ گفته است: «اگر ایران این توافق را امضا نکند، کل کشور (ایران) نابود خواهد شد.»
رئیسجمهور ایالات متحده ساعتی پیش نیز به خبرنگار شبکه ایبیسی نیوز گفت که ایران با بستن دوبارۀ تنگه هرمز «نقض جدی» آتشبس انجام داده، اما افزود همچنان معتقد است که امکان رسیدن به توافق صلح وجود دارد.
جاناتان کارل در شبکۀ ایکس به نقل از دونالد ترمپ نوشت: «این اتفاق خواهد افتاد. به هر شکلی. یا به روش خوب یا به روش سخت. این اتفاق خواهد افتاد. میتوانید از من نقل قول کنید.»