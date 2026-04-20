بقائی در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران در عین حال گفت که "ایران با اولویت قرار دادن منافع و مصالح ملی، درباره تداوم مسیر مذاکرات تصمیم‌ مقتضی را اتخاذ خواهد کرد."

او همچنین انتقال ذخایر یورانیم غنی‌شدهٔ ایران به امریکا یا هر کشور دیگری را رد کرد و گفت: "این موضوع در هیچ‌یک از مراحل مذاکرات جاری و پیشین، مطرح نبوده و اساساً این گزینه در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد."

این درحالیست که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده یک‌شنبه اعلام کرد که نمایندگانش در حال رفتن به پاکستان برای مذاکره با ایران هستند.

او در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که نمایندگان او دوشنبه‌شب به وقت امریکا و صبح سه‌شنبه به وقت ایران، برای مذاکره در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، خواهند بود.

ایالات متحده تمام نیروگاه‌ها و تمام پل‌های ایران را از بین خواهد برد.

ترمپ با اشاره به این که ایالات متحده توافقی منصفانه و معقول به ایران پیشنهاد می‌دهد، تصریح کرد اگر ایران این پیشنهاد را نپذیرد، "ایالات متحده تمام نیروگاه‌ها و تمام پل‌های ایران را از بین خواهد برد."

از سوی دیگر یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است: "اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای همچنان حل نشده و شکاف‌ها کمتر نشده است."

این مقام که نامش فاش نشده، گفته است که "ادامهٔ محاصرهٔ دریایی امریکا، مذاکرات صلح ایران و ایالات متحده را تضعیف می‌کند" و "توانایی‌های دفاعی ایران، از جمله برنامه موشکی آن، قابل مذاکره نیستند."

این درحالیست که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی پاکستان گزارش داد که عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، با دونالد ترمپ گفت‌وگو کرده و به رئیس‌جمهور امریکا گفته است که محاصره دریایی ایران مانعی در برابر مذاکرات صلح با تهران است.

به گفته این منبع امنیتی که نامش فاش نشده، "دونالد ترمپ در پاسخ گفته است که این توصیه را در نظر خواهد گرفت".

این خبر هنوز از سوی مقام‌های امریکایی تأیید یا رد نشده است.

هرچند تاریخ دقیق برگزاری مذاکرات مشخص نشده، اما خبرگزاری فرانسه گزارش داد تدابیر امنیتی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، روز یکشنبه و در آستانۀ دور دوم مذاکرات ایران و امریکا به‌گونۀ محسوسی افزایش یافته است.

مقامات پاکستانی پیش‌تر از بسته شدن جاده‌ها و اعمال محدودیت‌های ترافیکی در سراسر اسلام‌آباد و همچنین در شهر همجوار، راولپندی، خبر داده بودند.

آمادگی‌ها برای برگزاری دور دوم مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای امریکایی در ادامه محاصره دریایی ایران، یک کشتی ایرانی به نام توسکا را توقیف کردند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهایش پس از آن کشتی نفتکش ایرانی را در خلیج عمان هدف قرار دادند که این کشتی هشدارهای مکرر آنان را به مدت شش ساعت، نادیده گرفت.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیز نوشته که نیروی دریایی ایالات متحده نفتکش ایرانی را با یک حمله موشکی هدفمند هدف قرار داده و آن را متوقف کرده است.

ایران اعلام کرده است که این حملۀ امریکا را تلافی خواهد کرد.

دور اول مذاکرات میان ایران و امریکا هم ۲۲ حمل در شهر اسلام‌آباد برگزار شده بود، اما به توافق منجر نشد.