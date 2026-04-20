منابعی که نخواستند نامشان فاش شود به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفتند، طیارۀ که ونس معمولاً از آن استفاده میکند، یعنی ایر فورس تو، چند ساعت بعد از این مصاحبه در پایگاه مشترک اندروز در بیرون از واشنگتن بود.
رویترز به نقل از دو منبع که نامشان گرفته نشده گزارش داده که ونس هنوز حرکت نکرده است و در چندین گزارش رسانهای به نقل از منابعی گفته شده است که او به زودی خواهد رفت.
ترمپ روز یکشنبه گفته بود که مذاکرهکنندگان امریکایی برای مذاکره به اسلامآباد سفر میکنند و در( ۲۰ اپریل ، ۳۱ حمل ) میرسند ؛ اما نه ایران و نه هم پاکستان در آن زمان تأیید کردند که مذاکرات برنامهریزی شده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران روز دوشنبه در نشست خبری در تهران گفت: «ما هیچ برنامهای برای دور بعدی مذاکرات نداریم و هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.»
بقایی افزود:
«واقعاً نشانۀ جدی نمیبینیم در مورد جدیت امریکا ، برعکس نشانه های مکرر و متعدد است از اینکه هیچ جدیتی در امریکا مشاهده نمیشود برای پیشبرد دیپلوماسی در معنای واقعی و متعارف آن.»
بعد از این اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ ایران ، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده، گزارش داد که تهران در حال بررسی مشارکت خود در مذاکرات احتمالی صلح با ایالات متحده است، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
رئیس جمهور دونالد ترمپ روز یکشنبه بار دیگر تهدید کرد که اگر دور جدید از مذاکرات به نتیجۀ مطلوب نرسد، نیروگاهها و زیرساختها در ایران هدف قرار خواهند گرفت.
پاکستان از دور اول مذاکرات مستقیم بین امریکا و ایران در اسلامآباد در ۱۱ و ۱۲ اپریل میزبانی کرد و اکنون در تلاش برای برگزاری دور دیگری گفتوگو ها است.
دور اول مذاکرات بدون دستیابی به توافق به پایان رسید.
قرار است آتشبس دو هفتهای بین ایران و امریکا روز چهارشنبه ۲۲ اپریل به پایان میرسد.
طرفین یکدیگر را به نقض آتشبس شکننده متهم کردهاند.
به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ، حتی اگر مذاکرات در اسلامآباد ادامه یابد، اظهارات عمومی نشان میدهد که تهران و واشنگتن در مورد مسائل کلیدی، از جمله برنامۀ هستهای ایران و تسلط آن بر تنگۀ هرمز، که جمهوری اسلامی از زمان آغاز حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فبروری عملاً آن را بسته است، اختلاف نظر زیادی دارند.