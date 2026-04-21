مردم: کیفیت انترنت خیلی پایین اما قیمت آن خیلی بلند است

یاسین، باشنده شهر کابل میگوید که انترنت نه تنها ضعیف است، بلکه نسبت به کشورهای دیگر منطقه قیمت آن نیز بلندتر است.

او روز دوشنبه ۳۱ حمل به رادیو آزادی گفت:

قبلاً از انترنت یکی از شبکه های مخابراتی استفاده میکردم، اما کیفیت و سرعت آن بسیار پایین بود

بعداً سیمکارت یک شرکت دولتی را گرفتم که قیمتهایش نسبت به دیگران کمی بهتر است. حالا در ماه حداقل ۵۰۰ افغانی انترنت فعال میکنم، با آن هم این قیمت بلند است و بسیاری از مردم توان پرداخت آن را ندارند. ما از وزارت مخابرات میخواهیم که قیمت و کیفیت انترنت را کنترول کند."

یکی از باشنده‌گان ولایت کنر که آموزش آنلاین را دنبال میکند نیز مشکل مشابه دارد.

او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:

"در افغانستان انترنت به همان کیفیت و حجمی که اعلان میشود، نیست. قبلاً از انترنت سیمکارت استفاده میکردیم که کیفیت نداشت، بعداً وایفای گرفتیم، اما در آن هم سرعت پایین است و زودتر از زمان تعیین شده تمام میشود، درحالیکه ما آنقدر هم استفاده نکرده ایم."

به گفته او، بسیاری اوقات آموزشهای آنلاین شان نیمه تمام میماند.

از سوی دیگر، محمدالله، باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا میگوید که در منطقه شان تنها چند شرکت محدود فعالیت دارند، اما انترنت آنها بسیار گران، بی کیفیت و زود تمام می شود.

من در ماه یک بسته ۲۵ جی بی به قیمت ۹۹۹ افغانی فعال میکنم، اما کیفیت آن بسیار پایین است

به اندازه پولی که میگیرند، قابل استفاده نیست و بسته ها زود تمام میشوند. حتی اگر یک ساعت هم استفاده نکنی، یک «جی بی» مصرف میشود. اینجا هم ضعیف است و هم گران."

این درحالیست که اخیراً شماری از کاربران افغان شبکه های اجتماعی کمپاینی را با نام «ما عدالت میخواهیم-اینترنت ارزان حق ماست!» راه اندازی کرده اند.

برخی از برگزار کننده‌گان این کمپاین به رادیو آزادی گفته اند که هدف شان وارد کردن فشار بر شرکتهای مخابراتی و حکومت برای توجه به قیمت و کیفیت انترنت است.

در این مورد، عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات حکومت طالبان، به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداده است.

با این حال، این وزارت در ماه نوامبر سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی مردم به خدمات مخابراتی در سطح کشور از ۲۲،۴ میلیون به ۲۶،۲ میلیون نفر افزایش یافته است.

همچنان دسترسی به خدمات «۳ جی» از ۶،۲ میلیون به ۶،۸ میلیون و خدمات «۴ جی» از ۱،۶ میلیون به ۶،۹ میلیون مشترک رسیده است.

اما برخی مردم میگویند انترنتی که به نام «۴ جی» به آنان داده میشود، حتی سرعت «۲ جی» را هم ندارد.

در همین حال، برخی مسئولان روشن، یکی از شرکتهای مخابراتی در افغانستان، نیز در صحبت با رادیو آزادی بعضی مشکلات را تأیید کرده، اما گفته که نبود آگاهی عمومی در مورد استفاده از بسته های انترنتی، چالشها را افزایش داده است.

یکی از مسئولان این شرکت که نخواست نامش ذکر شود، گفت:

"اکنون در بسیاری جاها (وی پی ان) هم استفاده میشود که محدودیتهای ایجاد کرده است. همچنان بسیاری از مردم با آن آشنایی ندارند. در برخی مناطق سرعت انترنت بالا است و مصرف اپلیکیشن های مانند فیسبوک و تیکتاک نیز مصرف را افزایش میدهد. اگر بسته ها زود تمام میشوند، دلیلش همیشه مشکل در انترنت نیست، بلکه سرعت بالا و استفاده زیاد نیز نقش دارد."

او افزود که آنان تلاش میکنند کیفیت انترنت را در سراسر کشور بهبود بخشیده و خدمات را با قیمت مناسب ارائه کنند.

با این حال، شکایتها از کیفیت پایین و قیمت بلند انترنت در افغانستان از سالها پیش مطرح بوده است، درحالیکه با پیشرفت تکنالوژی، نیاز مردم به انترنت روز به روز افزایش مییابد.

کاربران انترنت تأکید میکنند که انترنت ارزان و باکیفیت یکی از نیازهای اساسی زنده‌گی مدرن است و اگر این مشکل حل نشود، پیشرفت کشور با چالشهای جدی روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس گزارشها، در ایران بسته های ماهانه ۵۰ جی بی انترنت از ۱۷۰ هزار تومان آغاز میشود و در پاکستان بسته های ۱۰۰ جی بی بین ۳۵۰ تا ۱۰۰۰ روپیه قیمت دارند، درحالیکه در افغانستان قیمت یک جی بی انترنت بین ۵۰ تا ۱۱۰ افغانی است.