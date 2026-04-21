در این گزارش که دوشنبه ۳۱ حمل منتشر شده آمده که از ۱۲ تا ۱۸ می ، از میان ۱۲۳۰۰ پناهجوی بازگشته، ۵۷ درصد آنان کودکان زیر ۱۸ سال بوده‌اند.

برخی از خانواده‌های بازگشته به افغانستان که زنان سرپرستی آن‌ها را به عهده دارند، از مشکلات و دشواری‌ها سخن می گویند.

انارگل، زن ۶۰ ساله از ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس که به‌تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشته، سرپرستی یک خانواده پنج‌نفره را بر عهده دارد.

انارگل روز سه‌شنبه اول ثور به رادیو آزادی گفت:

«این نان خشک را با آب نرم می‌کنیم، این چه زندگی است؟ به خدا قسم وقتی راه می‌روم، می‌افتم.»

او می‌گوید که شوهر و پسرش را از دست داده و اکنون سرپرستی عروس بیوه و سه نواسه‌اش که یکی از آن‌ها به‌شدت بیمار است را به عهده دارد.

«نواسه بزرگم بیماری قلبی دارد، همه مردم محل می‌دانند. همسایه‌ها به ما کمک می‌کنند و با کمک آن‌ها زندگی را پیش می‌بریم. چند شب پیش همسایه‌ها برنج سرد برای ما آوردند. نان خشک را در آب نرم می‌کنیم و همان را می‌خوریم. اصلاً نمی‌دانیم این چه زندگی است. به خدا وقتی راه می‌روم، می‌افتم.»

یک زن دیگر که او نیز از پاکستان بازگشته و اکنون در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت که با مشکلات شدید اقتصادی و صحی روبه‌رو است.

او که نخواست نامش فاش شود، گفت: «دو بار عملیات شده‌ام، این‌ها اسناد مریضی‌ام است. اینجا به من می‌گویند باید دوباره عملیات شوی و می‌گویند برو پاکستان. من می‌گویم حتی یک روپیه ندارم که برای کودکانم یک لقمه نان بخرم.»

این در حالیست که روند بازگرداندن پناهجویان افغان از پاکستان و ایران همچنان ادامه دارد و هر روز ده‌ها خانواده از طریق تورخم، سپین بولدک و اسلام‌قلعه به افغانستان بازگردانده می‌شوند.

یک زن دیگر که از ایران بازگشته و اکنون در ولسوالی انجیل ولایت هرات زندگی می‌کند، می‌گوید به دلیل نداشتن سرپناه مجبور شده همراه با شش عضو خانواده‌اش در یک مسجد زندگی کند.

«دو و نیم سال در ایران بودیم، ما را از آنجا بیرون کردند، خانه‌مان همان‌جا ماند. دولت باید برای ما سرپناه فراهم کند، برای ما کار بدهد. حالا در مسجد زندگی می‌کنیم. اگر از اینجا بیرون شویم، کجا برویم؟ کسی به ما خانه نمی‌دهد. نمی‌دانم چه کار کنم. حکومت باید به ما کمک کند.»

این در حالی است که در گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمده است که

از میان ۱۲۳۰۰ پناهجوی بازگشته، بیشتر این افراد از پاکستان بازگشته‌اند، اما شمار اندکی نیز از ایران و سایر کشورها به افغانستان برگشته‌اند.

این نهاد افزوده که در مجموع، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۷۸ هزار افغان به کشور بازگشته‌اند که این امر فشار را بر جوامع آسیب‌پذیر که با مشکلات اقتصادی و منابع محدود مواجه‌اند، افزایش داده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت، آی‌اوام روز یک‌شنبه ۳۰ حمل نیز گزارش داد که در هفته‌های اخیر روند بازگشت افغان‌ها از ایران و پاکستان شدت گرفته است.

در این گزارش آمده که تنها در دو هفته، شمار بازگشت‌کنندگان از پاکستان نزدیک به ۱۷ برابر افزایش یافته و از ۲۹ مارچ تا ۱۱ اپریل، ۴۲۴۵۲ نفر به افغانستان بازگشته‌اند.